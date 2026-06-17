Pernyataan Resmi: Real Madrid Mengumumkan Akan Mengintensifkan Kasus Negreira... dan Menuntut Tindakan Terhadap Barcelona

Real Madrid memperkuat posisinya dalam kasus "Negreira", setelah mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), meminta agar kasus disiplin terkait pembayaran yang diterima oleh José Negreira, mantan wakil ketua Komite Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol, dari klub Barcelona, dibuka kembali.

Dalam pernyataan resmi, Real Madrid menyatakan telah memberitahukan badan-badan disiplin di UEFA mengenai adanya apa yang disebutnya sebagai “bukti penting” yang memperkuat indikasi yang telah diketahui sejak awal kasus ini, terkait adanya pembayaran jangka panjang yang tidak transparan dan tanpa alasan yang dapat diverifikasi, yang ditransfer kepada Negreira melalui berbagai struktur dan perusahaan.

Klub Kerajaan ini menilai bahwa fakta-fakta tersebut mewakili “ancaman sistematis yang sangat serius” terhadap integritas kompetisi olahraga, karena hal itu mengungkap—menurut pernyataan tersebut—adanya mekanisme untuk mempengaruhi sistem wasit secara tidak sah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan kompetitif, netralitas, dan integritas olahraga.

Real Madrid meminta UEFA untuk mengaktifkan kembali berkas disiplin yang sebelumnya telah dibuka dalam kasus ini, dengan menegaskan bahwa berlanjutnya situasi saat ini tanpa penyelesaian merusak kredibilitas sepak bola dan institusinya, serta mengharuskan diambilnya tindakan olahraga yang tegas dan independen dari jalannya penyelidikan dan proses hukum yang sedang berlangsung.

Klub Spanyol tersebut menekankan bahwa mereka tidak meminta UEFA untuk mendahului putusan pengadilan atau menggantikan peran pihak berwenang, melainkan untuk mengambil tindakan disiplin dan regulasi yang dianggap tepat guna menjamin integritas dan transparansi kompetisi Eropa.

Real Madrid juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengambil langkah hukum dalam kasus ini sebagai pihak penggugat dalam proses pidana yang sedang berlangsung, sambil menegaskan komitmennya untuk mempertahankan nilai-nilai dasar olahraga dan memastikan bahwa insiden semacam ini tidak luput dari hukuman.

Baca juga:

Hasil Tim Arab di Babak Pertama Piala Dunia: Empat Kemenangan Memukau, Kekalahan yang Wajar, dan Bencana Tunisia

Pandangan Wasit.. Apakah Mesir Layak Mendapat Tendangan Penalti Saat Melawan Belgia?

“Ketidakadilan yang parah bagi Samba”.. Penilaian buruk terhadap wasit pertandingan Maroko dan Brasil