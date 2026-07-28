Dewan direksi klub Real Madrid, dalam rapat yang digelar pada 28 Juli 2026, menyusun laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal 2025-2026.

Real Madrid menyebutkan dalam pernyataan resmi bahwa angka-angka tersebut menegaskan kekuatan model ekonomi klub, yang masih memuncaki sektor olahraga dunia dari sisi pendapatan.

Real Madrid mencatatkan pendapatan rekor di dunia olahraga. Pendapatan operasionalnya, di luar transfer pemain, mencapai 1,221 miliar euro, dengan peningkatan sebesar 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, Real Madrid melampaui batas 1,2 miliar euro untuk pertama kalinya, sebuah angka yang belum pernah dicapai klub olahraga lain mana pun di dunia hingga saat ini, yang memperkokoh posisi klub sebagai klub dengan pendapatan terbesar di sektor olahraga.

Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh bisnis yang dikelola langsung oleh klub: pendapatan stadion meningkat sebesar 11% dan pendapatan pemasaran sebesar 6%, didorong oleh pembaruan kontrak sponsor utama serta penambahan sponsor baru.

Sejak musim 2018-2019, pendapatan meningkat sebesar 61%, tetapi 93% dari pertumbuhan ini berasal dari pendapatan yang dikelola langsung oleh klub. Sebagai contoh, pendapatan stadion meningkat lebih dari dua kali lipat (+107%) dibandingkan musim 2018-2019, yaitu tahun terakhir sebelum dimulainya pekerjaan pembangunan.