Pernyataan Resmi... PBB: Apa yang terjadi pada Mbappé sungguh menjijikkan dan merendahkan martabat kemanusiaan!

PBB menegaskan bahwa pernyataan rasis yang ditujukan kepada kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé, selama Piala Dunia 2026 mencerminkan masalah yang lebih luas daripada sekadar insiden individual, dan menyerukan agar upaya untuk memerangi rasisme dalam olahraga ditingkatkan.

Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut mengatakan: “Pernyataan rasis dan menghina martabat manusia yang dilontarkan oleh anggota parlemen Paraguay terhadap bintang sepak bola Prancis Kylian Mbappé sungguh menjijikkan, namun sayangnya ini bukanlah kasus yang terisolasi.”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Laporan mengenai insiden rasisme selama Piala Dunia Sepak Bola 2026 mencerminkan fenomena yang lebih luas dalam sepak bola dan olahraga secara umum.”

Pernyataan PBB ini muncul di tengah krisis yang meletus setelah pertandingan Prancis melawan Paraguay di Piala Dunia, setelah Senator Paraguay Celeste Amarilla melancarkan serangan tajam terhadap Mbappé, dan melontarkan kata-kata yang digambarkan sebagai rasis dan menghina, dengan menyebutnya sebagai “binatang buas”, dan mengklaim bahwa “dia bahkan tidak bisa menulis.”

Ia menambahkan: “Alih-alih ASI, ia menyusu dari kelapa, dan makhluk paling beradab yang pernah ia dengar adalah simpanse,” sebelum menyebutnya sebagai “orang Kamerun yang berpura-pura menjadi orang Prancis, pengeluh, orang kaya baru, sombong, dan jelek.”

Ia juga mengejek penampilan tim nasional Prancis, dan mengatakan bahwa tim tersebut menang “hanya karena kebetulan”, sambil menambahkan bahwa “satu-satunya hal yang dikritik banyak orang adalah tidak adanya tamparan kepada Mbappé di akhir pertandingan”.

Kapten timnas Prancis itu membalas dengan pernyataan yang keras, di mana ia menggambarkan Amarela sebagai “wanita hina yang tidak layak menduduki jabatannya”, menegaskan bahwa ia tidak mewakili rakyat Paraguay, dan menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan penyebaran kebencian dan rasisme ke seluruh dunia.

Meskipun ia kemudian menghapus postingannya dan mengakui bahwa apa yang ditulisnya “bersifat rasis”, ia menolak meminta maaf kepada Mbappé, dan menggelar konferensi pers baru di mana ia menyerang Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan mengklaim bahwa FIFA berada di balik krisis tersebut, sebelum mengakhiri pidatonya dengan pesan langsung kepada penyerang Real Madrid itu, “ “Jangan remehkan aku, Mbappé.”

Insiden tersebut memicu reaksi luas, di mana Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengecam pernyataan rasis tersebut, menegaskan solidaritas keluarga sepak bola dengan Mbappé, dan menekankan bahwa olahraga ini harus tetap menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semua orang, sambil terus berupaya memberantas rasisme di dalam dan di luar lapangan.

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