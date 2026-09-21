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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Pernyataan resmi: Operasi darurat untuk bintang Juventus setelah cedera patah tulang tangan

Juventus
R. Kolo Muani
Serie A
Italia
Prancis

Kapan dia akan kembali bermain?

Klub Juventus mengumumkan bahwa penyerangnya, Randal Kolo Muani, menjalani operasi yang sukses untuk menangani patah tulang di tangan, menyusul kemenangan atas Atalanta dengan skor 2-0.

Sang penyerang tengah mengalami cedera dalam benturan yang tidak disengaja pada pertandingan kemarin yang berakhir dengan kemenangan di ajang Liga Italia, yang digelar di Stadion Allianz Juventus di Kota Turin.

Cedera pemain tersebut didiagnosis sebagai patah tulang pada falang proksimal, sehingga membuatnya harus menjalani tindakan operasi dan proses fiksasi tulang.

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Operasi tersebut dilaksanakan hari ini di pusat J Medical di Kota Turin, yang merupakan bagian dari kompleks Continassa milik klub, oleh dokter De Loris Pigoli.

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Kolo Muani bisa kembali berlatih setelah dua hari, sehingga akan tersedia bagi pelatih Luciano Spalletti selama jeda internasional.

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Bintang mantan Paris Saint-Germain itu telah mencetak satu gol dan menyumbang dua assist dalam 6 pertandingan resmi yang dijalaninya bersama Bianconeri sejauh ini pada musim ini.

Juventus memiliki daftar panjang pemain yang absen, yang mencakup Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Kamil Grabara, Jeremie Boga, dan Jeff Ekhator.

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