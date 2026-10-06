Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, memecah kebisuannya terkait krisis yang terjadi antara dirinya dan pelatih timnas negaranya, Jorge Jesus. Ia mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Selasa ini, yang menjelaskan sebab-sebab perselisihan yang terjadi antara dirinya dan sang pelatih.

Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan kamp latihan Portugal sebelum pertandingan melawan Denmark, setelah tidak ikut bermain dalam pertandingan sebelumnya melawan Norwegia di UEFA Nations League.

Timnas Portugal berhasil lolos ke perempat final UEFA Nations League, setelah memenangi keempat pertandingannya dan mengumpulkan 12 poin sebagai pemuncak grup, dengan catatan bahwa Sang Don hanya ikut bermain dalam pertandingan pertama melawan Wales yang berakhir dengan kemenangan Portugal (1-0).





Berikut pernyataan lengkap dari Ronaldo sebagaimana diberitakan surat kabar Portugal, " A Bola ":





Seperti yang telah saya janjikan, saya memutuskan untuk menceritakan, dengan sudut pandang orang pertama dan secara langsung, keadaan yang mengelilingi fase terakhir perjalanan saya bersama timnas.



Setelah Piala Dunia 2026, saya menyiapkan sebuah pesan untuk rakyat Portugal, yang masih saya simpan, berisi kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada mereka ketika saya meninggalkan tim kami untuk selamanya.



Pada akhir turnamen, dalam penerbangan pulang dari Amerika Serikat, presiden federasi meminta dan menegaskan agar saya meninjau kembali keputusan saya untuk pergi karena Federasi Sepak Bola Portugal menginginkan saya untuk melanjutkan.



Segera setelah itu, ia menanyakan pendapat saya tentang nama pelatih timnas yang sekarang, yang sedang ia pertimbangkan, bersama nama-nama lain yang tidak ia ungkapkan kepada saya.



Saya menjawab presiden federasi bahwa, menurut saya, itu akan menjadi pilihan terbaik. Oleh karena itu, pada hari ketika pelatih timnas yang sekarang diperkenalkan, saya benar-benar senang dengan pilihan tersebut. Itu adalah pilihan yang tepat, sebagaimana dibuktikan oleh hasil-hasilnya.



Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan pertama dari pelatih timnas yang baru yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu saya secara pribadi. Saya menjawab setuju, dan kami menetapkan waktunya. "Akhir masa liburan saya."



Kami bertemu di kota sepak bola tempat tim saya menggelar kamp latihannya sebelum musim.

Pelatih mengatakan kepada saya pada hari itu bahwa ia mengandalkan saya dan bahwa keberadaan saya sangat penting bagi proyeknya. Ia menyampaikan kepada saya sebuah rencana untuk peran saya langsung. Ia mengatakan bahwa saya akan bermain di pertandingan pertama dan terakhir, dan bahwa ia akan melakukan tiga atau empat pergantian di setiap pertandingan karena alasan-alasan terkait kebugaran fisik.



Saat itu, ia mengusulkan kepada saya untuk tidak bepergian bersama timnas ke Norwegia dan Denmark. Ia mengusulkan agar saya bermain di pertandingan pertama dan tetap tinggal di Portugal, lalu bergabung dengan mereka sebelum pertandingan di Stadion Dragão.



Saya menolak usulan ini seketika. Bagi saya jelas bahwa saya tidak dapat menerimanya. Tidak bermain dalam pertandingan tandang tidak akan berarti bahwa saya tidak menjadi kapten tim kami. Keistimewaan untuk tetap tinggal di Portugal tidak akan menjadi teladan yang baik.



Pada akhirnya, pelatih menyetujui analisis saya.



Percakapan ini dihadiri oleh Simo Coutinho, direktur olahraga klub Al-Nassr, yaitu orang yang kepadanya pelatih timnas yang sekarang menyerahkan laporan-laporannya sepanjang musim lalu, dan salah satu yang bertanggung jawab atas bergabungnya ia ke klub tersebut pada tahun 2025.



Menjelang kamp latihan, pelatih datang ke rumah saya di Lisbon untuk melakukan percakapan lain dengan saya atas permintaannya. Percakapan itu berlangsung tenang, dan kami berpegang pada semua prinsip yang disepakati pada bulan Agustus. Saya bermain di Stadion Alvalade, dan meskipun saya digantikan, saya tidak menimbulkan masalah apa pun. Saya sendiri yang memasang ban kapten pada Bruno Fernandes, dan tidak pernah terlintas di benak saya bahwa saya mungkin sedang melangkahkan langkah-langkah terakhir saya sebagai pemain dan kapten timnas. Yang terpenting bagi saya pada hari itu adalah kemenangan kami. Kemenangan selalu merupakan hal yang baik, dan di Portugal, bagi negara saya, hal itu lebih baik lagi.



Pada waktu makan siang di hari pertandingan di Norwegia, asisten pelatih timnas datang ke meja tempat tim sedang menyantap makan siang, dan memberi tahu saya bahwa pelatih ingin berbicara dengan saya. Dengan sangat terkejut, pelatih bertanya kepada saya apakah saya siap bermain 30 menit. Saya sepenuhnya berfokus pada pemulihan fisik saya, berbaur dengan rekan-rekan saya seperti biasa, dan meyakini bahwa saya tidak akan bermain pada hari itu. Sama sekali tidak masalah.



Permintaan ini di luar rencana pemulihan fisik dan latihan saya – karena saya hanya akan bermain pada tanggal empat bulan ini di Stadion Dragão – tetapi tentu saja saya setuju. Ia menjawab saya bahwa saya harus bersiap karena saya akan bermain 30 menit.



Dan selebihnya sudah diketahui. Saya mulai pemanasan sejak turun minum, dan saya mengamati menit demi menit berlalu, tetapi tidak ada seorang pun yang memanggil saya. Pelatih telah mengingkari janjinya.



Pada akhir pertandingan, saya hanya ingin agar semuanya berakhir dengan kemenangan dan ingin menyendiri. Saya tidak pergi menyapa para suporter. Sebuah kesalahan yang saya tanggung sendiri tanggung jawabnya, dan semestinya tidak terjadi. Saya meminta maaf kepada rakyat Portugal yang mendukung kami dengan antusias di sana, saya meminta maaf kepada para suporter, dan saya meminta maaf kepada mereka yang bepergian ke sana untuk melihat saya, meskipun mereka bukan orang Portugal, dan mungkin saya telah mengecewakan harapan mereka.



Empat puluh delapan jam kemudian, kami melakukan percakapan - saya, pelatih, dan Simo Coutinho, karena ia mengikuti percakapan-percakapan kami



Itu adalah momen yang sangat mendalam dan terus terang, tanpa ada yang disembunyikan.



Kami sepakat bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri "perkara" ini: agar pelatih mengulangi apa yang baru saja ia katakan kepada saya secara pribadi, dengan dihadiri Simo Coutinho, tetapi di ruang konferensi pers.



Kesepakatannya sederhana: pelatih akan memulai konferensi pers dengan topik ini, berupaya mengakhiri persoalan dengan mengatakan kebenaran. Ia akan mengatakan bahwa saya tidak pernah meminta untuk bermain meski hanya beberapa menit, bahwa pelatih sendiri, tak seorang pun selain dirinya, yang mengusulkan rencana kamp latihan ini, bahwa adalah kesalahan menyuruh saya melakukan pemanasan saja tanpa bermain, dan bahwa jika hal itu terulang, ia tidak akan melakukannya.



Kami mengakhiri pertemuan itu dengan pelatih meminta pelukan dari saya, dan ia berjanji kepada saya bahwa ia akan mengatakan di konferensi pers apa yang baru saja ia katakan kepada saya, dan bahwa persoalan telah terselesaikan. Saya tidak akan bermain di Denmark, tetapi saya akan bermain di pertandingan Dragão. Semua ini berlangsung dengan dihadiri Simo Coutinho, seperti biasa.



Dan atas permintaan pelatih, diadakan pertemuan melalui video antara dirinya, Simo Coutinho, dan Tiago Craveiro, untuk merangkum apa yang telah kami bahas.



Sebuah dokumen ringkas telah disiapkan, yang saya sendiri menyetujuinya, dan diserahkan kepada pelatih atas permintaannya.



Pertemuan itu sebagaimana yang diperkirakan: perilakunya tidak ada hubungannya dengan pertemuan kami; saya mendengar ungkapan-ungkapan dan agresivitas yang saya anggap tidak beralasan, serta sikap yang mengesankan bahwa ia "ingin, mampu, dan memerintah" yang tidak pernah ia tunjukkan kepada saya, bahkan tidak pula secara tidak langsung, dalam pertemuan pribadi, pada hari sebelumnya.

Catatan-catatan yang saya tinjau adalah sebagai berikut: saya rasa penting, karena ini adalah kebenaran, untuk menjelaskan beberapa hal sebelum berbicara tentang Denmark:



1. Saya sendiri yang mengusulkan sebuah rencana untuk Cristiano, tanpa seorang pun yang lain, untuk musim olahraga ini bersama timnas. Itu adalah percakapan yang panjang dan sangat bermanfaat.



2. Saya tahu betapa besar kecintaannya kepada timnas dan kedudukannya di dunia, bahkan lebih dari itu, betapa besar pengaruh positifnya terhadap timnas selama 24 tahun berturut-turut.



3. Rencana yang saya usulkan kepada Cristiano diterima.



4. Ia tidak pernah mempertanyakan pilihan-pilihan saya. Ia adalah teladan yang patut dicontoh, loyal, dan profesional.



5. Pertandingan Norwegia tidak termasuk dalam rencana yang saya susun untuknya. Meskipun demikian, saya merasa bahwa ia telah pulih secara fisik dari pertandingan pertama, dan saya memperingatkannya bahwa saya mungkin terpaksa memainkannya. Cristiano menyetujui.



6. Saya telah melakukan kesalahan dengan memasukkan pemain sekelas Pelé atau Maradona hanya ke dalam pemanasan tanpa memainkannya dalam pertandingan. Seandainya ini terjadi hari ini, saya tidak akan melakukannya.



7. Dan intinya: saya menginginkan Cristiano di timnas. Sejujurnya, saya tidak menginginkan sedikit, melainkan menginginkan banyak. Dan untungnya, ia juga memercayai saya. Ia telah memercayai saya di Al-Nassr dan di sini juga.



8. Adapun mengenai tidak menyapanya para suporter, kami telah membicarakan hal ini sebelumnya. Seorang pemain yang telah menjalani lebih dari 230 pertandingan bersama timnas tidak perlu menerima pelajaran dari saya tentang kecintaan kepada Portugal. Itu adalah momen frustrasi yang tidak menghapus apa pun. Ia adalah pemain yang paling banyak memberikan tanda tangan, mengambil foto diri paling banyak, dan menunjukkan kasih sayang paling besar kepada para suporter. Marilah kita tidak membuat-buat masalah dari ketiadaan. Ketika kita tidak bahagia, kita bereaksi. Itu saja. Tidak satu pun dari catatan-catatan ini, dengan demikian, menyebutkan bahwa pelatih telah meminta maaf kepada saya.



Ini adalah kali kedua ia mengingkari janjinya.



Saya memutuskan untuk meninggalkan kamp latihan tanpa menunggu janji lain yang tidak ditepati. Bagi saya, kebenaran tetaplah yang terpenting dalam hubungan antarmanusia. Betapapun menyakitkannya, saya ingin kebenaran dikatakan kepada saya.



Faktanya, dalam percakapan yang saya lakukan dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal dan pelatih pada pagi hari konferensi pers tersebut, Anda dapat memastikan hal ini, saya menegaskan kepada mereka bahwa jika mereka tidak menginginkan keberadaan saya, mereka harus memberi tahu saya tentang hal itu. Mereka hanya perlu berterus terang kepada saya. Saya akan menerimanya dan saya berjanji kepada mereka bahwa kita akan menyiapkan sesuatu yang luar biasa, sebagaimana yang saya harapkan terjadi, dan tidak akan ada seorang pun yang marah.



Saya mengingatnya seolah-olah terjadi kemarin. Mereka menjawab dengan satu suara dengan penolakan. Bahwa tempat saya ada di timnas.



Saya tidak pernah ikut campur, kapan pun, dalam keputusan teknis atau taktik apa pun dari pelatih atau pejabat timnas mana pun sepanjang hampir 25 tahun perjalanan karier saya. Saya menerima, baik itu bagus maupun buruk, apa yang mereka usulkan. Saya menghormati keputusan tersebut, dan ketika mereka mengingkari janji saya, saya merasa bahwa tempat saya bukanlah di sini.



Saya juga meminta maaf kepada rekan-rekan saya di timnas karena saya meninggalkan kamp latihan. Sebab, meskipun saya sepenuhnya mengkhianati kepercayaan pelatih, sebagaimana disaksikan oleh setiap orang yang menyaksikan percakapan-percakapan ini, saya seharusnya tidak melakukan hal itu. Tanggung jawab ada pada saya seorang.



Saya meminta maaf kepada rakyat Portugal sekali lagi, tetapi pengingkaran saya terhadap janji saya memiliki dampak yang sangat besar bagi saya. Saya merasa bahwa jika saya terus berada di tim, sejak saat itu, hal itu hanya akan merugikan tim. Maka saya melakukan apa yang selalu saya katakan akan saya lakukan jika saya tidak merasa bermanfaat: saya mengemasi tas saya dan pergi.



Federasi Sepak Bola Portugal harus menilai konsekuensi dari tindakan saya dan menghukum saya atasnya. Saya rasa hukuman tidak boleh diringankan. Saya bukan sekadar pemain biasa; saya adalah kapten tim, dan ini merupakan faktor yang memberatkan. Saya memang sudah meminta maaf, tetapi saya tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Siapa pun di dunia sepak bola, seperti saya, tahu bahwa aturan berlaku sama untuk semua, terlepas dari kedudukan individu.



Dalam hal ini, saya banyak mendengar tentang pertandingan perpisahan, bahwa saya memerlukan perpisahan yang layak bagi saya, dan bahwa federasi ingin memberikan kesempatan ini kepada saya.



Saya telah belajar dalam hidup, saat saya menderita kelaparan dan tidak memiliki apa pun untuk dimakan, bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma. Saya dapat berjanji kepada semua penggemar saya, terutama rakyat Portugal, bahwa kita akan memainkan satu pertandingan perpisahan atau lebih; akan ada waktu untuk itu.



Namun ketika saya memikirkan timnas, yang benar-benar saya pikirkan adalah kompetisi. Inilah yang saya pikirkan pada hari saya menerima kabar wafatnya ayah saya. Saat itu saya berada di kamp latihan bersama timnas kami, dan saya memutuskan untuk tetap tinggal di sana hingga pertandingan keesokan harinya selesai. Saya telah melakukan untuk negara saya apa yang tidak akan pernah saya lakukan untuk klub mana pun.



Jadi, jika saya bugar secara fisik, bermain bersama tim saya, dan berharap mencetak gol-gol, setelah masa larangan bermain saya berakhir, maka saya akan tersedia, sebagaimana saya selalu demikian, untuk berkompetisi dan menang bersama timnas kami.



Inilah, percayalah, kebenaran yang mutlak.



Cristiano Ronaldo,



6 Oktober 2026



