Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), membuka kemungkinan penundaan turnamen Piala Asia 2027 ke tahun berikutnya, yakni 2028, menyusul berbagai peristiwa yang tengah terjadi di Arab Saudi saat ini.

Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada awal tahun depan, tepatnya pada periode 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Namun, beberapa laporan media menyebut adanya kemungkinan turnamen tersebut ditunda atau dipindahkan ke luar Arab Saudi, mengingat situasi terkini di kerajaan tersebut, yang bisa menghalangi kemampuan untuk menjadi tuan rumah turnamen pada saat ini.

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menegaskan adanya kemungkinan penundaan turnamen, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Arriyadiyah", pada hari Kamis ini.

Presiden AFC mengatakan terkait hal ini: "Kami bisa menunggu hingga akhir November. Situasi di kawasan berubah sangat cepat, bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk, dan ini soal memantau apa yang akan terjadi."

Ia menambahkan: "Jika kami perlu mengambil keputusan, kami akan melakukannya, tetapi kami bisa menunda turnamen selama satu tahun ke 2028 jika memang dibutuhkan. Namun untuk saat ini kami memantau situasi dan semuanya berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan."

Perlu diingat bahwa beberapa ajang olahraga telah ditunda di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir, yang paling menonjol adalah laga klasik antara Al Ahli dan Al Nassr, turnamen tenis Six Kings Slam, serta sejumlah pertandingan AFC Champions League Elite.