Pernyataan Resmi... Jerman menanggapi krisis "Skandal Balugon" dengan mengajukan permintaan mendesak terkait Trump

Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) tengah menghadapi krisis terkait keputusan FIFA mengenai penyerang asal Amerika Serikat, Fularin Balugun, yang diizinkan bermain dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Belgia setelah sanksi pengusirannya dari pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina ditangguhkan.

Dalam beberapa jam terakhir, tekanan terhadap Gianni Infantino, Presiden FIFA, semakin meningkat, karena ia telah menerima kritik tajam sejak keputusan kontroversial FIFA tersebut. Kini, banyak pihak menuntut penjelasan.

Hal ini juga terjadi pada Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), yang berpendapat bahwa Infantino harus menjelaskan apakah ia menerima panggilan dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat—negara tuan rumah Piala Dunia—untuk mengizinkan Balogun bermain.

Bernd Neuendorf, Ketua Federasi Sepak Bola Jerman, menuntut penjelasan, sambil mengatakan: “Kredibilitas FIFA sedang dipertaruhkan.”

Dalam pernyataan resmi hari Senin ini, ia melanjutkan: “FIFA harus segera menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa keputusan penangguhan kartu merah yang diterima pemain Amerika Serikat, Fularin Balogun, didahului oleh panggilan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino.”

Ia menyimpulkan: “Kesan adanya pengaruh politik yang nyata dalam olahraga harus segera dan tegas dihilangkan… Integritas kompetisi dan kredibilitas FIFA sedang dipertaruhkan.”