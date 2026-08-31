Asosiasi Sepak Bola Mesir mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakhiri polemik seputar insiden kontroversial dalam laga terakhir antara Al Ahly dan Zed di Liga Mesir.

Beredar kabar bahwa wasit Mohamed Marouf memberi tahu Wael Gomaa, manajer tim sepak bola Al Ahly, bahwa Ali Mahmoud harus ditarik keluar karena ia tidak akan mampu melindunginya dari kartu merah.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Asosiasi Sepak Bola Mesir menyatakan dalam pengumumannya hari ini: "Komite Wasit Utama Asosiasi Sepak Bola Mesir telah mengikuti apa yang beredar selama beberapa jam terakhir mengenai insiden antara wasit Mohamed Marouf dan Wael Gomaa, manajer tim sepak bola Al Ahly, selama pertandingan Al Ahly melawan Zed, serta berbagai tuduhan yang muncul terkait pemain Ali Mahmoud".

Pernyataan itu melanjutkan: "Komite Wasit menegaskan bahwa mereka telah menggelar rapat untuk membahas insiden tersebut, dan mendengarkan secara lengkap rekaman ruang teknologi Video Assistant Referee (VAR), guna memastikan kebenaran dari apa yang terjadi selama insiden itu".

Ia melanjutkan: "Setelah meninjau dan mendengarkan rekaman-rekaman tersebut, Komite Wasit tidak menemukan bukti bahwa wasit Mohamed Marouf berbicara kepada Wael Gomaa mengenai pemain Ali Mahmoud, melainkan pembicaraan itu adalah tentang tuntutan Al Ahly atas sebuah pelanggaran yang diprotes oleh manajer tim (Wael Gomaa), dan jawaban wasit Mohamed Marouf adalah bahwa tidak ada pelanggaran dan hal itu sudah ditinjau oleh wasit VAR, serta tidak ada dalam percakapan tersebut pembicaraan apa pun berupa tuntutan agar wasit mengeluarkan pemain untuk melindunginya sebagaimana yang diberitakan media".

Asosiasi menambahkan dalam pernyataannya: "Komite Wasit menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Dewan Tertinggi Media atas pemanggilan perwakilan hukum saluran televisi tersebut ke sesi dengar pendapat karena pelanggaran ini, dan komite memuji keputusan proaktif dewan yang mencerminkan komitmennya untuk menertibkan panorama media serta menjaga nilai-nilai profesional, seraya menegaskan bahwa komite sebelumnya berniat menempuh jalur pengaduan ke dewan untuk mengambil langkah yang diperlukan terhadap insiden ini, hanya saja keputusan itu datang dengan cepat, dan itulah yang dihargai serta dipuji oleh komite".

Ia menuturkan: "Komite menegaskan komitmen penuhnya untuk menangani seluruh insiden dan catatan terkait perwasitan dengan penuh transparansi dan objektivitas, disertai kepatuhan untuk memverifikasi fakta sebelum mengeluarkan keputusan apa pun atau menyebarkan informasi yang tidak akurat".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia menutup: "Komite Wasit mengimbau seluruh elemen sistem olahraga, media, dan suporter untuk mendukung perwasitan Mesir, serta berhati-hati agar tidak terbawa oleh rumor dan berita yang tidak terverifikasi, karena hal itu berdampak negatif pada sistem sepak bola Mesir".







