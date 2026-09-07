Federasi Sepak Bola Belgia menegaskan, pada hari Senin ini, bahwa mereka tidak akan mendukung Gianni Infantino untuk periode jabatan lain sebagai presiden FIFA, seraya merujuk pada kekhawatiran serius terkait transparansi dan tata kelola, serta keputusan yang membebaskan Folarin Balogun dari menjalani hukuman larangan bermain wajib di Piala Dunia.

Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menghadapi tekanan yang meningkat setelah usulannya yang kontroversial untuk menjual saham komersial di Piala Dunia memicu reaksi kemarahan.

Meski ada penolakan ini, presiden FIFA tersebut mengumumkan pada hari Minggu bahwa ia berniat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun depan untuk periode jabatan baru yang akan mempertahankannya di posisinya hingga tahun 2031.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin ini, Federasi Sepak Bola Belgia menyebutkan bahwa penolakannya untuk mendukung Infantino berakar dari tidak ditunjukkannya "transparansi apa pun" oleh FIFA terkait inisiatif FIFA untuk proyek-proyek maju dan penanganan kartu merah yang diterima Balogun.

Berdasarkan rencana Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), FIFA mengusulkan untuk menjual saham di Piala Dunia kepada perusahaan-perusahaan investasi swasta dengan imbalan 4,2 miliar dolar. Rencana tersebut dengan cepat ditarik pada 1 Agustus, beberapa hari setelah diungkapkan, menyusul kritik tajam di kalangan olahraga.

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Federasi Sepak Bola Belgia menunjukkan bahwa sejumlah keputusan dan penilaian penting dalam persoalan ini hingga kini belum didukung oleh alasan yang memadai, yang menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses ini dan tata kelolanya.

Federasi tersebut menambahkan: "Kami menjalin komunikasi erat dengan Federasi Sepak Bola Eropa, dan bersama-sama kami berupaya memperoleh jawaban yang jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya."

Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) memimpin seruan yang menuntut pengunduran diri Infantino, dengan menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinannya, dan sebelumnya mengancam untuk memboikot turnamen-turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia.

Sejumlah federasi anggota yang terus bertambah, termasuk Federasi Sepak Bola Inggris, telah menarik dukungannya untuk pemilihan kembali Infantino.

Kasus Balogun

Terkait Balogun, Federasi Sepak Bola Belgia mengatakan bahwa FIFA gagal memberikan penjelasan yang memuaskan atas intervensinya atau menjelaskan bagaimana persoalan disipliner serupa akan ditangani di masa mendatang.

Perselisihan ini pecah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghubungi presiden FIFA, Infantino, yang mendorong FIFA untuk menunda larangan bermain wajib Balogun selama satu pertandingan akibat intervensinya yang membuahkan kartu merah melawan Bosnia dan Herzegovina.

Keputusan ini memungkinkan penyerang tersebut untuk tampil melawan Belgia dalam pertandingan penentu lolos ke perempat final Piala Dunia.

Pascale Van Damme, presiden Federasi Belgia, mengatakan: "Setelah dua bulan berlalu sejak peristiwa itu, kami mencatat bahwa pertanyaan-pertanyaan kami hingga kini masih belum terjawab."

Ia melanjutkan: "Mengingat pentingnya transparansi dan kejelasan bagi semua pihak yang berkepentingan, kami meminta klarifikasi yang diperlukan, dan pada saat yang sama, kami ingin mengeksplorasi cara-cara untuk memperbaiki prosedur yang ada saat ini, agar kasus-kasus serupa dapat ditangani dengan cara yang jelas, konsisten, dan efektif di masa mendatang."

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Federasi Belgia meminta FIFA untuk secara resmi menambahkan kasus Balogun ke dalam agenda rapat dewan FIFA berikutnya pada 15 Oktober.