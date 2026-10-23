Pernyataan resmi dari Bayern Munich mengenai kondisi kesehatan Kompany setelah terjatuh dalam keadaan pingsan

Klub Jerman Bayern Munich mengumumkan pada hari Jumat ini bahwa pelatih asal Belgia mereka, Vincent Kompany, yang berusia 40 tahun, dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis setelah pingsan saat mengikuti sesi latihan tim cadangan di markas klub.

Menurut laporan surat kabar Jerman "Bild", insiden itu terjadi setelah berakhirnya sesi latihan tim utama, ketika Kompany pergi untuk mengamati latihan tim Bayern Munich U-23, sebelum kehilangan kesadaran dan membutuhkan penanganan medis darurat.

Klub Bavaria itu menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa Kompany akan menjalani pemeriksaan medis menyeluruh di rumah sakit dan akan tetap berada di bawah perawatan medis, sembari menyebutkan bahwa staf kepelatihan akan menangani latihan dan pertandingan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Bayern Munich menyatakan dalam pernyataannya: "Vincent Kompany terpaksa mendapatkan perawatan medis pada hari Jumat setelah pingsan saat latihan tim amatir Bayern Munich. Pelatih tim utama itu tengah mengamati latihan tim cadangan, dan ia akan menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit serta akan tetap berada di bawah perawatan medis. Hingga pemberitahuan lebih lanjut, staf kepelatihan akan menangani latihan dan pertandingan."

Eberl: Kesehatan Kompany adalah prioritas utama kami

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Di sisi lain, Direktur Olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menegaskan bahwa keselamatan pelatih asal Belgia itu berada di urutan teratas prioritas klub, seraya menekankan bahwa segala bentuk perawatan dan dukungan akan diberikan kepadanya selama masa pengobatan dan pemulihan.

Eberl berkata: "Kesehatan Vincent Kompany adalah prioritas utama kami. Kami di Bayern Munich akan berupaya sekuat tenaga untuk memastikan pemulihannya yang cepat. Vinnie akan mendapatkan segala perawatan medis dan dukungan yang diperlukan, serta akan diberi seluruh waktu yang ia butuhkan."

Ia menambahkan: "Tim kepelatihannya, yang kami percayai sepenuhnya, akan mengambil alih tugasnya. Semua orang di Bayern Munich berharap Vinnie lekas sembuh."