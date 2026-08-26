Pernyataan resmi dari 3 legenda Argentina untuk mendukung Infantino

Menjelang pemilihan FIFA yang dijadwalkan pada Maret 2027, Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional, mendapat dukungan dari tiga legenda Argentina.

Di tengah meningkatnya kontroversi seputar pengelolaan FIFA, Javier Pastore, Javier Zanetti, dan Esteban Cambiasso mengeluarkan pernyataan bersama yang membela rekam jejak presiden FIFA.

Ketiga mantan pemain internasional Argentina itu menyoroti peran yang semakin besar yang diberikan kepada para pemain sejak Infantino memegang kendali.

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Mereka menulis di akun Instagram mereka: "Selama satu dekade terakhir, kami menyaksikan komitmen FIFA dan Presiden Infantino dalam menjamin keterwakilan para pemain di dunia sepak bola, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada."

Menurut mereka, para pemain yang aktif maupun mantan pemain kini memiliki "suara yang didengar dan peran yang aktif" melalui keterlibatan mereka dalam berbagai komite, proyek, dan gugus tugas.

Sikap ini muncul di tengah meningkatnya penolakan terhadap Gianni Infantino. Sejumlah mantan pemain internasional baru-baru ini menyerukan perubahan dalam pengelolaan FIFA, di antaranya para pemain Prancis Mikael Silvestre, Emmanuel Petit, Robert Pires, Olivier Dacourt, Louis Saha, Frederic Piquionne, dan Jessica Houara-D'Hommeaux.

Sebaliknya, Pastore, Zanetti, dan Cambiasso membela struktur organisasi saat ini dalam menghadapi penolakan tersebut, dengan mengatakan: "Pendapat kami didengar, dan banyak inisiatif yang bermanfaat bagi sepak bola terwujud berkat kontribusi, gagasan, proyek, dan keterlibatan aktif kami."

Pernyataan ini tampak sebagai dukungan publik yang besar bagi Infantino pada saat kritik terhadap kepemimpinannya kian meningkat, dan konflik seputar masa depan pengelolaan FIFA kian memanas.

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