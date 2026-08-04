Klub Trabzonspor mengumumkan, Selasa malam waktu setempat, dimulainya negosiasi resmi untuk merekrut bintang Mesir Mohamed Salah, dalam sebuah langkah yang bisa membuka jalan bagi terlaksananya salah satu transfer paling menonjol di bursa perpindahan pemain.

Klub Turki itu menyatakan, dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun resminya di platform "X": "Negosiasi mengenai kepindahan Mohamed Salah ke klub kami telah dimulai."

Trabzonspor tidak mengungkapkan rincian tambahan apa pun terkait negosiasi tersebut, baik menyangkut nilai transfer yang mungkin terjadi, durasi kontrak, maupun tahapan yang telah dicapai dalam pembicaraan antara kedua belah pihak.

Beberapa menit sebelumnya, akun resmi Trabzon mengunggah cuplikan video yang memperlihatkan Piramida Mesir, sebagai isyarat akan segera terlaksananya kesepakatan dengan Salah.

Sejumlah laporan media Turki mengisyaratkan bahwa Trabzon telah merampungkan kesepakatan dengan Salah dan agennya, Ramy Abbas, untuk menandatangani kontrak berdurasi dua tahun.

Menurut sumber yang sama, Salah diperkirakan akan terbang ke Turki dalam beberapa jam ke depan untuk menandatangani kontrak dan mengumumkan secara resmi transfer tersebut.

Bintang Mesir yang meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu itu sempat dikaitkan dengan lebih dari satu klub, terdepan di antaranya adalah klub Turki lainnya, Besiktas, sebelum negosiasi tersebut kandas.

Selain Besiktas, nama Salah yang berusia 34 tahun itu dikaitkan dengan klub-klub Arab Saudi seperti Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, Al Qadisiyah, dan Al Diriyah.

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