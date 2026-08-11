Pernyataan Resmi: beIN SPORTS Tegaskan Sikapnya soal Pertandingan Mohamed Salah

Dalam langkah yang membalikkan semua prediksi di bursa transfer, klub Trabzonspor merampungkan transfer kelas berat dengan mendatangkan bintang internasional Mesir Mohamed Salah dari Liverpool, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2028, setelah persaingan kilat yang seluruh spekulasinya mengarah pada keuntungan rival mereka, Besiktas.

Transfer yang diumumkan secara resmi oleh klub Turki tersebut datang untuk mengakhiri perjalanan legendaris Salah di lapangan-lapangan Inggris, dan membuka lembaran baru yang menarik dalam kariernya di bawah asuhan pelatih Fatih Tekke.

Trabzonspor bersiap untuk awal yang kuat pada musim baru 2026/2027, di mana mereka membuka perjalanannya dengan menghadapi Kasimpasa pada Sabtu mendatang, 15 Agustus.

Trabzonspor, di bawah asuhan pelatih Fatih Tekke, akan menjalani pertandingan pertama mereka di ajang Liga Turki dalam rangkaian kompetisi musim baru 2026/2027.

Trabzonspor membuka perjalanannya di musim Liga Turki dengan menghadapi Kasimpasa, pada Sabtu mendatang yang bertepatan dengan 15 Agustus ini.

Jaringan saluran "beIN Sport" mengumumkan bahwa mereka akan menyiarkan pertandingan-pertandingan terpenting bintang internasional Mesir Mohamed Salah, bersama timnya Trabzonspor di ajang Liga Turki, selain melalui berbagai platform digitalnya.

Jaringan asal Qatar itu menuliskan, melalui akunnya di media sosial "X": "beIN berniat menyiarkan pertandingan-pertandingan terpenting Mohamed Salah bersama Trabzon di Liga Utama Turki secara langsung dan eksklusif melalui jaringan salurannya, selain melalui platform digital unggulannya TOD by beIN, mulai tanggal 15 bulan ini".