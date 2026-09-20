Pernyataan resmi: Barcelona kehilangan bintangnya selama beberapa pekan

Andreas Christensen, bek Barcelona, kembali menerima pukulan setelah mengalami cedera otot pada otot rektus femoris dari otot kuadrisep di kaki kirinya, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama pekan-pekan mendatang.

Barcelona mengumumkan, pada hari Minggu ini, laporan medis resmi mengenai cedera bek asal Denmark tersebut, yang dialaminya kemarin, Sabtu, di Stadion Sanchez Pizjuan, seraya memastikan absennya selama beberapa pekan.

Christensen menjalani berbagai pemeriksaan medis pagi ini, yang memastikan bahwa ia menderita cedera otot pada otot rektus femoris dari otot kuadrisep kiri.

Barcelona menjelaskan, dalam pernyataannya, bahwa pemain tersebut "akan absen selama pekan-pekan mendatang, dengan perkembangan kondisinya yang akan menentukan sejauh mana kesiapannya untuk kembali".

Bek berusia 30 tahun itu sebelumnya tampil sebagai starter menghadapi Sevilla, setelah ia juga memulai laga melawan Racing, serta menciptakan gol pertama pemain Brasil, Raphinha, ke gawang tim Andalusia tersebut.

Namun, Christensen tidak mampu menyelesaikan pertandingan setelah mengalami cedera pada menit ke-58, dalam sebuah benturan dengan Ruben Vargas.

Bek Denmark itu dengan cepat meminta bantuan tim medis, setelah menyadari bahwa cedera yang dialaminya di kaki kirinya cukup serius, hingga ia tidak mampu melanjutkan permainan.



Christensen meninggalkan lapangan dan berakhir dengan menangis di bangku cadangan di Stadion Pizjuan, tak percaya dengan nasib buruknya, setelah cedera baru kembali mengganggu kesinambungan dan levelnya sekali lagi.

Perjalanan Christensen bersama Barcelona menerima pukulan berulang akibat cedera, yang menghalanginya memberikan kontribusi yang diharapkan, serta memengaruhinya baik dari sisi olahraga maupun psikologis, meski kontraknya diperpanjang pada Juli lalu hingga tahun 2028.

Selama musim 2025-2026, sang bek absen dari 32 pertandingan bersama Barcelona dan tim nasional negaranya akibat robekan ligamen silang, serta menjauh dari 3 pertandingan lainnya akibat nyeri pada otot kaki.

Sementara pada musim 2024-2025, ia tidak tampil dalam 37 pertandingan akibat masalah pada tendon Achilles, di samping absennya dari 16 pertandingan lainnya akibat nyeri otot.

Kini, cedera otot pada otot rektus femoris dari otot kuadrisep kiri menjadi penyebab baru yang akan membuat Christensen absen dari tim asuhan pelatih Hansi Flick selama beberapa pekan.



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