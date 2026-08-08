Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FBL-KSA-NASAR-HILALAFP
GOAL

Diterjemahkan oleh

Pernyataan Resmi: Apakah Al Hilal Akan Merebut Bintang Al Qadsiah Sebelum Bursa Transfer Berakhir?

Al Hilal
Al Qadsiah
A. Al Salem
Saudi Pro League
Arab Saudi

Negosiasi palsu

Abdullah Al-Salem, penyerang Al-Qadsiah Arab Saudi, memastikan sikapnya terkait kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Al-Hilal pada bursa transfer saat ini, dengan menegaskan bahwa dirinya tetap bertahan bersama klubnya dan fokus pada musim baru.

Al-Salem berkata dalam pernyataan kepada surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Saya stabil dan bertahan bersama Al-Qadsiah serta berupaya untuk mengabdi kepadanya, dan saya sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang tawaran-tawaran ini."

Penyerang Al-Qadsiah itu menambahkan bahwa ambisi tim pada musim baru lebih dari sekadar bersaing, dengan menegaskan: "Ambisi kami musim ini adalah meraih gelar juara bersama tim."

Baca juga: Lolos dari jebakan peminjaman, Al-Ahli rekrut pemain buangan Al-Hilal

Al-Salem memuji persiapan yang dijalani Al-Qadsiah selama periode lalu, dengan berkata: "Pemusatan latihan di Spanyol sangat sukses," sebagai isyarat kesiapan tim menjelang dimulainya kompetisi musim baru.

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Penyerang Al-Qadsiah itu juga memuji kerja yang dilakukan manajemen klub selama musim-musim lalu, dengan menegaskan bahwa manajemen telah mengerahkan upaya besar dalam membangun dan mengembangkan proyek tim, dan ia berkata: "Manajemen Al-Qadsiah telah bekerja keras pada musim-musim sebelumnya untuk keberhasilan proyek klub."

Al-Salem menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Al-Qadsiah kini sudah dekat untuk memetik buah dari kerja sebelumnya, dengan berkata: "Saya rasa musim ini akan menjadi musim memetik buah," sehingga menutup pintu bagi spekulasi mengenai masa depannya bersama tim saat ini.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google