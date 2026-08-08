Abdullah Al-Salem, penyerang Al-Qadsiah Arab Saudi, memastikan sikapnya terkait kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Al-Hilal pada bursa transfer saat ini, dengan menegaskan bahwa dirinya tetap bertahan bersama klubnya dan fokus pada musim baru.

Al-Salem berkata dalam pernyataan kepada surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Saya stabil dan bertahan bersama Al-Qadsiah serta berupaya untuk mengabdi kepadanya, dan saya sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang tawaran-tawaran ini."

Penyerang Al-Qadsiah itu menambahkan bahwa ambisi tim pada musim baru lebih dari sekadar bersaing, dengan menegaskan: "Ambisi kami musim ini adalah meraih gelar juara bersama tim."

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Al-Salem memuji persiapan yang dijalani Al-Qadsiah selama periode lalu, dengan berkata: "Pemusatan latihan di Spanyol sangat sukses," sebagai isyarat kesiapan tim menjelang dimulainya kompetisi musim baru.

Penyerang Al-Qadsiah itu juga memuji kerja yang dilakukan manajemen klub selama musim-musim lalu, dengan menegaskan bahwa manajemen telah mengerahkan upaya besar dalam membangun dan mengembangkan proyek tim, dan ia berkata: "Manajemen Al-Qadsiah telah bekerja keras pada musim-musim sebelumnya untuk keberhasilan proyek klub."

Al-Salem menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Al-Qadsiah kini sudah dekat untuk memetik buah dari kerja sebelumnya, dengan berkata: "Saya rasa musim ini akan menjadi musim memetik buah," sehingga menutup pintu bagi spekulasi mengenai masa depannya bersama tim saat ini.