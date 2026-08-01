Sayap muda asal Belgia, Jesse Bisiwu, memulai langkah pertamanya bersama Barcelona setelah bergabung dengan pemusatan latihan tim di Inggris, dan mengikuti sesi latihan yang berlangsung usai laga persahabatan melawan Birmingham City.

Menurut surat kabar"Sport" asal Catalunya, Bisiwu tiba di pemusatan latihan tim di St George's Park pada malam hari, Jumat kemarin, setelah menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontraknya secara resmi dengan Barcelona, yang mengumumkan transfer tersebut menjelang dimulainya laga persahabatan itu.

Baca juga

Lahir mati: Infantino menarik proyek kontroversialnya setelah badai kritik

Resmi: Barcelona mengumumkan transfer ofensif gemilang

Pemain yang datang dari Club Brugge itu mengikuti latihan pertamanya pada hari Sabtu di bawah arahan pelatih Hansi Flick, di mana ia langsung menyatu dengan rekan-rekannya dan tampak tersenyum selama latihan, di saat tim melanjutkan persiapan untuk musim baru dengan pembagian para pemain ke dalam kelompok-kelompok sesuai beban fisik usai pertandingan.

Surat kabar itu menambahkan bahwa rencananya Bisiwu akan didaftarkan bersama Barcelona Atlètic, tetapi ia akan berlatih secara rutin dengan tim utama, mengingat keyakinan manajemen olahraga dan Flick bahwa interaksi harian dengan para pemain elite akan mempercepat perkembangannya, dengan kemungkinan memanfaatkannya bila diperlukan selama musim berjalan.

Pernyataan pertama

Dalam ucapan pertamanya setelah bergabung dengan tim Catalunya itu, Bisiwu berkata: "Perasaannya luar biasa. Mereka menyambut saya dengan hebat. Rasanya seperti sebuah keluarga besar, dan para rekan serta pelatih menyambut saya dengan sangat hangat."

Mengenai Flick, ia berkata: "Saya akan melakukan segala yang ia inginkan dari saya. Ketika ia membutuhkan saya, saya akan bekerja keras dan saya akan hadir."

Tentang tujuannya bersama Barcelona, ia berkata: "Bagi saya hal itu sangat sederhana. Cukup bekerja keras, dan berada di tempat yang dibutuhkan pelatih."

Pemain Belgia itu juga berbicara tentang panutannya dalam sepak bola, yaitu bintang Brasil Neymar da Silva, dengan mengatakan: "Saya suka caranya bermain, dan bagaimana ia menikmati bola. Itulah alasan yang membuat saya mulai bermain."

Ia menggambarkan dirinya sebagai pemain yang "menikmati bermain sepak bola. Saya suka bola berada di kaki saya, dan menjalani duel satu lawan satu."

Bisiwu berkata tentang rekan barunya, Raphinha: "Ia pemain yang sangat sangat bagus, dan ia juga salah satu pemain yang saya perhatikan," sebelum memuji Lamine Yamal dengan mengatakan: "Ia pemain yang sangat istimewa. Semua orang tahu kemampuannya."

Ia mengungkapkan bahwa Barcelona menghubungi lingkungannya selama turnamen Piala Dunia U-20, seraya menjelaskan bahwa kepercayaannya pada proyek klub itu berasal dari ketergantungannya yang terus-menerus pada para pemain muda.