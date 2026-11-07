Dalam momen yang sensitif, dan seiring meningkatnya pemberitaan tentang kemungkinan hengkangnya Hossam Hassan dari kursi pelatih timnas Mesir, Federasi Sepak Bola Mesir merilis pernyataan resmi yang menyerukan ketenangan dan solidaritas, sekaligus meminta media dan suporter untuk menjauhi eskalasi serta emosi yang bisa memengaruhi persiapan Mesir menghadapi laga-laga mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Mesir tengah mempertimbangkan untuk mencopot Hossam Hassan dari jabatannya, kendati ia berhasil membawa timnas lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Hal ini pun membuka ruang bagi berbagai pertanyaan mengenai masa depan tim kepelatihan Mesir.

Federasi Sepak Bola Mesir menyatakan, dalam pernyataan yang dirilis hari Sabtu ini: "Federasi Sepak Bola Mesir menegaskan bahwa kepentingan dan stabilitas timnas senior berada di puncak prioritasnya, mengingat timnas merupakan representasi sepak bola Mesir dan ambisi para suporternya."

Federasi menambahkan: "Berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang mencuat belakangan ini, tahap saat ini menuntut tanggung jawab, ketenangan, dan solidaritas yang besar, jauh dari segala bentuk eskalasi atau emosi yang bisa memengaruhi konsentrasi dan kesiapan timnas menghadapi laga-laga mendatang."

Federasi menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya mendukung timnas, seraya menyatakan: "Federasi menyerukan kepada seluruh media dan suporter Mesir untuk mendukung timnas dan bersatu di belakangnya, demi mewujudkan harapan para pencinta sepak bola Mesir."

Pernyataan federasi sepak bola ini sebelumnya diperkirakan akan membawa pesan tegas yang mengakhiri polemik seputar masa depan Hossam Hassan, di tengah spekulasi media tentang kemungkinan pencopotannya. Namun, pernyataan tersebut justru tidak mencantumkan nama sang pelatih, tanpa adanya isyarat tegas mengenai perpanjangan kepercayaan kepadanya atau komitmen untuk mempertahankannya.

Meski isi pernyataan itu mengindikasikan bahwa Hossam Hassan tetap akan memimpin timnas pada pemusatan latihan mendatang, sebagai persiapan menghadapi dua laga melawan Malawi, pernyataan tersebut tidak memuat penegasan bahwa federasi akan mempertahankannya hingga kontraknya berakhir pada tahun 2030. Hal inilah yang menyisakan tanda tanya mengenai masa depan sang pelatih, dan membuka pintu bagi lebih banyak spekulasi seputar sikap jajaran pengurus terhadapnya.

Pernyataan federasi sepak bola ini datang di saat timnas Mesir tengah bersiap menjalani dua laga melawan Malawi, dalam rangka kompetisi matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027, di mana pemusatan latihan Mesir dimulai pada 9 November ini di pusat pelatihan timnas.

Stadion Internasional Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah laga leg pertama pada 13 November, sementara pertemuan antara kedua tim akan kembali digelar pada 17 di bulan yang sama, di Stadion Internasional Bingu di Malawi, dalam rangka kompetisi matchday keempat.

Timnas Mesir berada di Grup Dua kualifikasi, bersama timnas Angola, Sudan Selatan, dan Malawi. Mesir memuncaki klasemen dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Angola yang menempati peringkat kedua, sementara Malawi menduduki peringkat ketiga dengan 3 poin, dan Sudan Selatan berada di dasar klasemen tanpa poin.

Timnas Mesir mengawali perjalanannya di kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang sendiri, sebelum kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan besar atas Sudan Selatan di kandang lawan dengan skor lima gol tanpa balas.