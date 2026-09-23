"Misalnya, tidak ada seorang pun dari DFB yang mendekati saya setelah karier saya berakhir untuk mengambil lisensi kepelatihan. Federasi harus menciptakan jauh lebih banyak insentif dalam hal ini," jelas pria 49 tahun itu.

Menurut pandangan wakil juara dunia 2002 itu, DFB saat ini menyia-nyiakan banyak potensi karena para pemain andalan yang telah lama berkiprah tidak diikat secara khusus dengan federasi. "Mereka harus mencoba merekrut pemain-pemain terbaik, seperti Toni Kroos atau sebelumnya Bastian Schweinsteiger, yang telah mengakhiri karier mereka," tuntut Ballack.

Meski para mantan bintang itu "mandiri secara finansial dan tidak harus melakukan segalanya", tetap saja harus ada lebih banyak inisiatif dari pihak federasi: "Tetapi mereka harus dirangkul dengan antusiasme dan isi. Sebab, bagi sepak bola Jerman akan sangat berharga jika tokoh-tokoh besar membagikan pengetahuan mereka kepada generasi yang lebih muda. Seperti yang masih dilakukan Rudi Völler."

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Michael Ballack melihat Bayern Munich sebagai teladan bagi DFB

Dengan melewatkan peluang-peluang ini, federasi kehilangan pengetahuan berharga. "Karena itu, kita membutuhkan lebih banyak figur papan atas di posisi-posisi penting. Nantinya, mereka juga tidak harus selalu menjadi pelatih," ujar Ballack mengingatkan. Sebagai contoh positif, ia menyinggung struktur Bayern Munich: "Di sana, itu berjalan dengan sangat luar biasa selama bertahun-tahun bersama Uli Hoeneß (sebagai manajer) dan Karl-Heinz Rummenigge (sebagai presiden)."

Terlepas dari kritik tajamnya terhadap federasi, mantan bintang lini tengah itu tetap menatap optimistis perkembangan DFB. Hal itu terutama karena pelatih tim nasional saat ini, Jürgen Klopp, yang oleh Ballack diyakini mampu melakukan hal besar. Pria 59 tahun itu disebut telah "membawa banyak perubahan di semua tempat dalam kariernya. Dia adalah pelatih Jerman yang paling berpengalaman sekaligus paling diakui dan diharapkan membawa sepak bola Jerman keluar dari titik terendah. Saya berharap dia bisa melakukannya. Kita punya pemain-pemain bagus".

Dalam hal ini, Ballack menekankan pentingnya kesabaran di sekitar tim nasional. Klopp kini harus "diberi waktu, pendekatan dan metodenya harus diterima. Fondasi yang bagus adalah bahwa dia diterima sepenuhnya dan dia bisa memikat orang-orang dengan caranya".