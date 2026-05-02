Pernyataan mengejutkan setelah laga Ajax vs PSV: 'Saya tidak seburuk yang orang-orang kira'

Anton Gaaei mencetak gol indah untuk Ajax pada Sabtu lalu, yang berhasil meraih satu poin di menit-menit akhir melawan PSV (2-2). Bek kanan asal Denmark ini memberikan wawancara yang sangat jujur dan terbuka kepada Hans Kraay junior dari ESPN setelah laga puncak di Amsterdam tersebut.

Gaaei yang tajam itu mengaku telah memainkan 'pertandingan yang cukup bagus'. ''Selalu menyenangkan bisa membantu tim. Namun pada akhirnya, saya rasa kami layak mendapatkan lebih. Satu poin memang lebih baik daripada tidak ada poin sama sekali.''

Pemain Ajax yang mencetak gol ini sering mendengar bahwa ia rentan dalam hal pertahanan, namun ia juga melihat adanya ruang untuk perbaikan. ''Tentu saja saya masih harus berkembang dalam aspek-aspek tertentu. Namun jika melihat tiga tahun lalu saat saya bergabung dengan Ajax, saya telah berkembang dengan baik. Ada hal-hal kecil yang saya latih setiap pekan untuk menjadi lebih baik.''

Gaaei terutama ingin menunjukkan kemajuan saat Ajax tidak menguasai bola. ''Itu adalah hal-hal taktis kecil. Pada akhirnya, saya tidak berpikir bahwa saya adalah bek sayap yang buruk dalam bertahan. Tentu saja saya masih bisa memperbaiki diri. Tapi saya tidak berpikir itu seburuk yang dipikirkan beberapa orang.''

Kraay junior menyarankan bahwa Gaaei paling efektif dalam sistem dengan tiga bek tengah dan dua wingback. “Mungkin suatu hari nanti,” kata bek kanan itu sambil tertawa menanggapi komentar wartawan. “Tapi sekarang saya hanya fokus pada Ajax dan semoga kita bisa menang dua kali lagi.”

Gaaei akhirnya membahas golnya, tendangan keras dari luar kotak penalti ke sudut kiri. ''Kami telah berlatih agar saya menendang pada tendangan sudut pertama. Kontak bola tidak sempurna, tapi saya tahu saya punya tendangan yang bagus. Saya mengambil risiko dan untungnya bola melesat masuk.''