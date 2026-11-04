Ditanya soal dugaan ketertarikan PSG yang terungkap beberapa pekan lalu, gelandang tersebut mengatakan kepada RTL dan Sky: "Tentu akan menjadi mimpi besar jika suatu hari saya bisa bermain untuk klub sebesar itu. Saya rasa kita semua tahu betapa besarnya Paris. Klub itu termasuk salah satu yang terbaik di dunia, bersama Real, Barca, dan Arsenal. Bisa bermain untuk klub seperti itu bukan hanya tujuan saya, melainkan juga banyak pesepakbola."

Maza mengatakan ia "sangat ingin suatu hari menjuarai Liga Champions. Itu jelas salah satu target saya. Mimpi saya adalah suatu hari menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan meraih Ballon d'Or. Itulah yang saya perjuangkan," tambahnya. Sementara itu, Maza merasa tersanjung dengan perbandingan dirinya dengan Florian Wirtz. "Saya melihatnya sebagai hal positif. Tentu saja. Menyenangkan ketika, seperti yang dikatakan kebanyakan orang, saya punya beberapa kesamaan dengan Flo Wirtz. Dan ya, tentu menyenangkan ketika orang membandingkan saya dengan pemain kelas dunia seperti Flo dan berkata: 'Dia punya sesuatu yang mirip dengannya.'"

Ia juga merasa termotivasi karena Lionel Messi menjadi satu-satunya orang yang memilihnya dalam pemungutan suara untuk Trofi Kopa bagi pemain muda terbaik pada ajang Ballon d'Or, yang akhirnya diraih Lamine Yamal dari FC Barcelona untuk ketiga kalinya secara beruntun. "Dipilih Lionel Messi adalah kehormatan besar bagi saya. Menurut saya, itu sesuatu yang istimewa. Itu memberi motivasi besar ketika Messi mengatakan: oke, pemain ini punya sesuatu," jelas Maza.

Meski demikian, Maza menegaskan bahwa ia ingin meraih prestasi besar bersama Bayer Leverkusen musim ini. "Saya tentu ingin meraih trofi tahun ini: Liga Europa dan DFB-Pokal. Kami ingin memastikan lolos ke Liga Champions melalui Bundesliga," katanya, seraya menegaskan: "Saya rasa kami punya tim yang sangat bagus, pelatih yang sangat bagus, dan jika semua orang memberikan segalanya, kami bisa mencapainya."

Ibrahim Maza termasuk salah satu talenta terbesar Eropa

Pemain berusia 20 tahun itu tak diragukan lagi termasuk salah satu talenta terbesar Eropa dan sudah beberapa kali memperlihatkan kemampuannya pada musim yang masih berjalan ini. Dalam 12 pertandingan kompetitif, Maza telah terlibat dalam terciptanya tujuh gol, empat di antaranya ia cetak sendiri. Namun, hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa performa Leverkusen di bawah asuhan Carles Martinez masih naik turun.

Setelah delapan pekan pertandingan, mereka berada di posisi keenam dengan 13 poin. Terakhir, mereka menelan kekalahan telak 2-4 dari VfB Stuttgart yang tengah dilanda krisis. Sebaliknya, di Liga Europa, Bayer meraih sembilan poin sempurna dari tiga pertandingan. Pada Kamis, mereka akan menghadapi Olympique Marseille. "Sulit mengatakan apa yang kurang," kata Maza tentang performa timnya yang tidak konsisten. "Lawan-lawan kami sangat berbeda. Saya rasa ini lebih berkaitan dengan diri kami sendiri. Mungkin setelah tiga kemenangan meyakinkan, kami terlalu santai dan berpikir: oke, kemenangan keempat juga akan datang dengan mudah. Namun, selebihnya, begitulah sepakbola. Kita tidak bisa memenangi semuanya."

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Apakah Ibrahim Maza memiliki klausul pelepasan dan sampai kapan kontraknya berlaku?

Maza, yang pindah dari Hertha BSC ke Leverkusen pada 2025 dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 12 juta euro, masih terikat kontrak hingga 2030. Kabarnya, kontrak tersebut tidak memuat klausul pelepasan. Karena itu, transfernya akan memakan biaya besar.

Menurut Sky, PSG bisa mulai mengambil langkah konkret pada musim dingin untuk memboyong Maza. Paris-Saint-Germain sedang mencari pengganti Khvicha Kvaratskhelia yang mengalami cedera lutut parah. Said El Mala dari 1. FC Köln juga disebut sebagai kandidat bagi klub ibu kota Prancis itu.