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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Pernyataan mengejutkan dari Vitinha soal kemungkinan kembalinya Cristiano ke timnas Portugal

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Champions League
Portugal vs Denmark
Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
Vitinha
Al Nassr FC
Inggris
Prancis
Portugal
Denmark
Arab Saudi

Ronaldo menghadapi tindakan disipliner

Vitinha, pemain Paris Saint-Germain, memberikan pernyataan baru terkait krisis antara Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi, dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus.

Jeda internasional lalu diwarnai krisis besar antara Cristiano Ronaldo dan Jesus, yang berujung pada kepergian Don dari kamp latihan Portugal di Denmark.

 Krisis tersebut menutupi empat kemenangan yang diraih tim, dan kontroversi semakin membesar setelah pernyataan susulan di mana Ronaldo mengkritik pelatih Jorge Jesus.

Vitinha berkata, dalam pernyataan kepada kanal TNT Sports BR: "Ya, ya, itu adalah jeda internasional yang cukup bergejolak, penuh dengan emosi."

Namun pemain internasional Portugal itu menyatakan harapannya akan masa depan di mana sang kapten, Cristiano Ronaldo, yang saat ini menghadapi proses disipliner, bisa kembali bermain bersama rekan-rekannya di tim nasional.

Vitinha menutup: "Kalau saya, saya berharap semuanya berjalan sebaik mungkin, dia kembali dan semuanya beres. Sejujurnya, saya rasa kami semua menginginkan itu. Saya berharap hal itu terjadi, dia kembali dan semua masalah terselesaikan."

Keinginan kolektif para pemain akan kembalinya Ronaldo, yang diungkap Vitinha, muncul di tengah kontroversi soal perasaan Cristiano terhadap rekan-rekannya, setelah "Don" merespons unggahan pemain Brasil Felipe Melo, yang di dalamnya ia mengkritik para pemain Portugal, menyebut bahwa mereka tidak memperlakukan Ronaldo seperti para pemain Argentina memperlakukan Lionel Messi.

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