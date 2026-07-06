Pernyataan mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Brasil setelah tersingkir oleh Norwegia

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengeluarkan pernyataan resmi setelah tim nasional Brasil tersingkir oleh Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Norwegia menyingkirkan timnas Brasil dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Minggu malam, melalui kemenangan dramatis 2-1 di Stadion MetLife, berkat dua gol dari bintang mereka, Erling Haaland, sehingga lolos ke perempat final; di mana mereka akan menghadapi Inggris.

Federasi Sepak Bola Brasil mengejutkan semua orang dengan pernyataan singkat setelah bencana di Piala Dunia tersebut, tanpa memberikan alasan apa pun atas tersingkirnya mereka secara mengejutkan oleh Norwegia.

PFA memilih untuk menyampaikan pesan harapan kepada para penggemar, dengan menjanjikan kembalinya tim yang lebih kuat di turnamen-turnamen mendatang.

Federasi tersebut mengatakan: “Sejarah tim nasional Brasil dipenuhi dengan prestasi-prestasi besar, namun juga dipenuhi dengan momen-momen yang memperkuat perjalanan kami. Hari ini, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia, dan kami yakin akan kembali dengan lebih kuat. Terima kasih, para pendukung Brasil.” Pernyataan yang rendah hati ini sangat kontras dengan kekecewaan besar yang ditimbulkan oleh tersingkirnya tim ini lebih awal, dan tentu saja hal ini tidak akan cukup untuk menenangkan rakyat Brasil.







