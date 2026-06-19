Pernyataan menarik dari asisten Guardiola mengenai masa depan Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho

Pelatih asal Spanyol, Carlos Vicens, yang saat ini menangani klub Portugal Braga, memuji penunjukan José Mourinho sebagai pelatih Real Madrid, sambil menegaskan bahwa Mourinho akan membangun tim yang sangat kompetitif meskipun menghadapi tantangan besar dalam proses rekonstruksi tim tersebut.

Vicens, yang pernah menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City sebelum pindah ke Portugal musim panas lalu, mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "AS": "Mourinho adalah pelatih kelas atas. Ia akan membangun tim yang kompetitif, karena itulah ciri khasnya."

Pelatih yang berhasil membawa Braga ke semifinal Liga Europa dan final Piala Liga pada musim pertamanya itu menambahkan: “Dia akan menganalisis kekuatan yang dimilikinya dengan cermat, dan memanfaatkannya demi kepentingan tim untuk meraih kemenangan dalam pertandingan. Selain itu, dia biasanya memiliki pandangan yang tajam dalam mengatasi kelemahan.”

Vicens menyoroti bahwa Mourinho “sangat mengenal klub dan kompetisi ini, serta menyampaikan pesannya dengan gaya yang unik,” seraya menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal itu “adalah sosok cerdas yang mahir beradaptasi dengan segala situasi,” dan bahwa ia telah mengembangkan gayanya dari mengandalkan serangan balik pada masa jabatannya yang pertama bersama Real Madrid menjadi menguasai permainan melalui penguasaan bola dalam pengalamannya terakhir bersama Benfica.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan para pemain memberontak terhadap Mourinho, Vinsens menegaskan: “Dia memiliki kepribadian yang kuat dan karakter yang khas, tidak memihak siapa pun, memiliki pengalaman panjang di bidang ini, dan tahu cara mengelola ruang ganti yang dipenuhi bintang-bintang.”

Mengenai pengalamannya bersama Guardiola yang mengumumkan kepergiannya dari Manchester City setelah 10 tahun, Vicens berkata: “Dia adalah pelatih yang luar biasa, tahu cara berkembang dan beradaptasi dengan zaman serta tuntutan lawan-lawannya. Gaya sepak bolanya bersifat global, dan prestasinya sulit ditandingi.”

Dalam pernyataan yang menarik perhatian, Vicens menjawab pertanyaan hipotetis mengenai kemungkinan Guardiola melatih Real Madrid dengan mengatakan: “Saya tidak berpikir kita akan menyaksikan hal itu, tetapi jika kita hanya melihat dari sisi profesional, Guardiola akan menjadi pelatih yang baik untuk tim mana pun di dunia. Pep adalah pilihan yang terjamin.”