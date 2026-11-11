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Hugo, saudara dari João Félix bintang Al Nassr, memicu kontroversi dalam beberapa jam terakhir setelah ia meminta sang bintang untuk meninggalkan klub Saudi tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang.

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Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap kemungkinan hengkangnya Joao Felix dari Al Nassr pada bursa transfer musim panas mendatang, terlebih kontraknya saat ini dengan klub Saudi tersebut akan berakhir pada penghujung musim ini 2026-2027.

Apa yang dikatakan saudara Joao Felix tentang masa depannya?

Hugo Felix, adik Joao, berusia 22 tahun dan saat ini bermain untuk klub Portugal Tondela, setelah hengkang dari tim cadangan Benfica pada musim panas 2025.

Hugo mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar Portugal "A Bola": "Hubunganku dengan Joao sangat baik, aku merasa sakit karena tidak bisa bersamanya setiap hari, itu rasa sakit yang akan selalu menyertaiku, tetapi sepak bola dan kehidupan memang seperti ini, inilah kehidupan yang kami pilih."

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Ia menambahkan: "Aku berbicara dengannya hampir setiap hari tentang segala hal, tentang pertandingannya, pertandinganku, dan jika ada yang mengalami cedera, tentang segala hal, aku selalu berusaha berbicara dengannya karena aku merindukan ketidakmampuan kami untuk bisa bersama setiap hari."

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Ia melanjutkan: "Ia bukan tipe orang yang memberiku nasihat keras, tetapi ia memberiku banyak nasihat, baik di dalam maupun di luar lapangan."

Ia menjelaskan: "Baru-baru ini aku mengalami keseleo pada pergelangan kaki, dan ia memberitahuku apa yang harus kulakukan, ia adalah orang yang banyak kudengarkan, baik karena ia saudaraku maupun karena pengalaman sepak bolanya, yang hanya dimiliki segelintir pemain."

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Mengenai masa depannya, ia menjawab: "Kami sudah membahas hal ini dan aku telah menyampaikan pendapatku, ia harus kembali ke Eropa secepat mungkin, ia harus terus merasakan kebahagiaan ini, karena hal terpenting bagi seorang pemain untuk tampil di level tertinggi adalah bermain dengan bahagia dan percaya diri."

Ia menutup: "Sejak musim lalu, sudah jelas bahwa ia memiliki kedua hal ini, dan itulah yang terpenting, tetapi ia perlu kembali ke Eropa untuk bermain di liga besar dan di Liga Champions Eropa, agar lebih menonjol dari keadaannya sekarang, dan tentu saja, untuk memenangkan Liga Champions Eropa, karena itulah impiannya."

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Hugo mengacu pada pernyataan saudaranya yang disampaikan sebelumnya, di mana ia mengungkapkan keinginannya untuk menjuarai Liga Champions Eropa, hal yang memicu kontroversi seputar keinginannya untuk hengkang dari Al Nassr.

Apakah Joao Felix akan hengkang dari Al Nassr?

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Kontrak Joao Felix dengan Al Nassr berakhir pada penghujung musim ini, yang memungkinkannya menandatangani kontrak dengan tim mana pun pada periode transfer musim dingin mendatang, dan bergabung ke klub tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Namun, klub Saudi itu mungkin memiliki solusinya, karena kontrak tersebut mencakup klausul yang memungkinkannya memperpanjang kontrak selama dua musim tambahan, tanpa harus kembali kepada pemain Portugal itu, tetapi mereka akan diwajibkan membayar 20 juta euro kepada Chelsea, selain menaikkan gaji Felix dari 10 menjadi 12,5 juta euro per tahun.

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Menurut yang diungkap "Kooora" sebelumnya, manajemen Al Nassr, yang dipimpin oleh Ahmed Al Sultan, berpacu dengan waktu untuk memulai prosedur hukum dengan tujuan mengaktifkan klausul perpanjangan sepihak dalam kontrak bintang Portugal itu hingga musim panas 2029, dan menutup sepenuhnya jalan bagi upaya agennya, Jorge Mendes, untuk memindahkannya ke Barcelona.

Langkah tegas dari tim manajemen Al Nassr ini datang setelah munculnya kabar yang dipastikan tentang kembalinya minat Barcelona untuk merekrut pemain tersebut, di mana Mendes berencana memanfaatkan berakhirnya periode wajib dari kontrak Felix pada penghujung musim ini (musim panas 2027), untuk memindahkannya ke tim Katalan tersebut dengan transfer gratis atau dengan jumlah simbolis.

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Sumber-sumber menunjukkan bahwa manajemen Al Nassr saat ini berusaha menyelesaikan sejumlah krisis finansial, dan setelah itu akan memberi tahu Liga Profesional Saudi tentang kesiapannya untuk menyediakan jaminan finansial yang diperlukan untuk kesepakatan Felix sebelum tenggat waktu akhir pada Mei mendatang.