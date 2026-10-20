Sevilla meningkatkan protesnya atas apa yang terjadi dalam laga melawan Real Madrid di Stadion "Santiago Bernabeu", setelah mengajukan pengaduan resmi kepada Liga Spanyol, dengan latar belakang apa yang mereka sebut sebagai "perlakuan tidak adil" dalam penyiaran momen-momen wasit yang kontroversial, disertai tuntutan jelas untuk memperoleh rekaman asli secara lengkap dan menyimpannya sebagai antisipasi atas kemungkinan diambilnya langkah hukum.

Tim asal Andalusia itu kalah dari Real Madrid dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang digelar Minggu lalu, namun mereka menilai bahwa sejumlah keputusan wasit, di samping cara penyajian momen-momen tersebut melalui siaran televisi, memengaruhi jalannya laga dan membuat pertandingan kehilangan penanganan yang adil atas momen-momen yang mereka protes.

Langkah resmi ini muncul setelah presiden klub, Jose Maria del Nido Carrasco, pergi ke Madrid untuk membahas kasus-kasus kontroversial tersebut dengan pihak berwenang bidang perwasitan.

Sevilla mengeluarkan pernyataan yang menegaskan ketidakpuasannya terhadap standar produksi televisi, serta memprotes pernyataan Sergio Carranza Lizcano, penanggung jawab produksi dan penyuntingan dalam sistem produksi televisi Liga Spanyol.

4 momen yang memicu kemarahan Sevilla

Klub asal Andalusia itu menetapkan 4 kasus yang mereka nilai tidak mendapatkan liputan televisi yang semestinya, dibandingkan dengan momen-momen yang menguntungkan Real Madrid.

Kasus pertama adalah benturan antara Cucurella dengan Pique, yang menurut Sevilla layak mendapatkan penalti, sementara pada kasus kedua klub memprotes pukulan siku dari Arda Guler terhadap pemain yang sama, menilainya layak untuk dikaji kemungkinan mengeluarkan kartu merah, terutama karena tayangan ulang televisi, menurut versi mereka, tidak menampilkan momen tersebut dengan cukup jelas atau dengan menggunakan alat pembesaran gambar.

Sevilla juga memprotes tidak dianalisisnya pelanggaran yang mungkin dilakukan Konate terhadap Ruben Vargas sebelum Real Madrid mencetak gol keduanya, sementara mereka menunjukkan bahwa penalti yang diberikan untuk tim ibu kota itu setelah benturan Kylian Mbappe mendapatkan tayangan ulang berkali-kali dan dari berbagai sudut.

Klub menilai bahwa perbedaan perlakuan terhadap kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar yang diterapkan dalam produksi pertandingan, dan sejauh mana standar itu konsisten dengan prinsip kesetaraan antarklub.

Tuntutan untuk memperoleh rekaman dan menyimpannya untuk keperluan hukum

Sevilla tidak hanya mencatatkan protesnya, tetapi juga mengajukan sejumlah tuntutan resmi kepada Liga Spanyol, dalam langkah yang membuka pintu bagi eskalasi lebih besar jika mereka tidak mendapatkan jawaban yang meyakinkan.

Klub menuntut penjelasan rinci mengenai rencana produksi televisi pertandingan, yang mencakup penempatan kamera, sudut-sudut yang tidak terliput, serta pihak yang bertanggung jawab mengambil keputusan produksi, di samping penyerahan seluruh rekaman asli dan lengkap dari keempat kasus yang dipersoalkan.

Mereka juga menyerukan agar seluruh rekaman dan materi teknis terkait disimpan, termasuk rekaman masing-masing kamera secara independen, sebagai antisipasi atas segala kemungkinan tindakan hukum, serta pengungkapan panduan dan protokol yang mengatur produksi pertandingan dan penyusunan ringkasan resmi.

Sevilla juga menuntut dibukanya penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut, penetapan tanggung jawab, dan pengambilan langkah korektif yang menjamin, menurut mereka, perlakuan netral dan setara terhadap seluruh klub peserta kompetisi.

Tuduhan penghapusan momen dari ringkasan resmi

Salah satu poin protes paling menonjol dari Sevilla adalah tuduhan mereka bahwa ringkasan resmi pertandingan sengaja mengabaikan tiga kasus, yaitu benturan Cucurella dengan Pique, pukulan siku Arda Guler, dan kemungkinan pelanggaran yang mendahului gol kedua Real Madrid.

Klub menunjukkan bahwa gambar-gambar kasus ini kemudian muncul melalui media siaran lain, di antaranya "Movistar Plus+" dan "DAZN", yang semakin menambah keraguan mereka mengenai standar yang digunakan dalam memilih momen-momen yang ditampilkan dalam ringkasan resmi.

Sevilla menegaskan bahwa peran produksi televisi tidak terbatas pada menyiarkan jalannya pertandingan, tetapi merupakan elemen yang berpengaruh dalam menampilkan kasus-kasus kontroversial dan menyediakan gambar yang dapat membantu menilai keputusan wasit, termasuk peninjauan teknologi video.

Perselisihan dengan komite wasit setelah pertemuan di Madrid

Sejalan dengan pengaduannya kepada Liga, Sevilla menyatakan ketidaksepakatannya dengan standar yang dipaparkan oleh komite teknis wasit selama pertemuan yang dikhususkan untuk membahas kasus-kasus kontroversial dalam laga melawan Real Madrid.

Klub menjelaskan bahwa diskusi berlangsung dengan rasa saling menghormati, namun mengungkap adanya perbedaan sudut pandang yang jelas mengenai momen-momen yang dipersoalkan, yang berarti pertemuan tersebut tidak mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak.

Pelatih Sevilla, Luis Garcia Plaza, sebelumnya telah mengungkapkan kemarahannya seusai pertandingan, menilai bahwa timnya tidak diberi kesempatan menjalani sebagian laga dengan keunggulan jumlah pemain, merujuk pada polemik seputar momen Arda Guler.