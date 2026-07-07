Pernyataan keras dari Kementerian Luar Negeri... dan Paraguay menandai babak baru dalam krisis Mbappé

Pemerintah Paraguay secara resmi menyatakan tidak bertanggung jawab atas Senator Celeste Amarilla, menyusul hinaan bernuansa rasial yang dilontarkannya kepada kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé. Dalam pernyataan tegas tersebut, pihak berwenang mengecam pernyataan sang senator dan menyatakan solidaritasnya kepada bintang Prancis tersebut serta rakyat Prancis.

Kementerian Luar Negeri Paraguay, dalam pernyataan resminya, menyatakan bahwa “Pemerintah Republik Paraguay mengecam dan mengutuk dengan keras pernyataan yang dilontarkan oleh Senator Celeste Amarilla, yang ditujukan kepada kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé; karena bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengutamakan hidup berdampingan secara damai dan menghormati martabat manusia, yang dianut oleh negara kami".

Beberapa jam setelah timnas negaranya tersingkir oleh Prancis dengan skor 1-0 di babak 16 besar Piala Dunia 2026, senator Paraguay tersebut melancarkan serangan rasis yang pedas terhadap Mbappé, pencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, dengan menyebutnya sebagai “orang Kamerun penjajah yang berpura-pura menjadi orang Prancis”.

Amarella tidak berhenti sampai di situ, melainkan memposting pesan yang lebih mengejutkan, di mana ia mengklaim bahwa kapten timnas Prancis “sedang minum air kelapa,” dan bahwa “makhluk paling beradab yang pernah didengar adalah simpanse,” dalam pernyataan rasis yang terang-terangan yang memicu gelombang keterkejutan di Prancis, serta kecaman luas di media sosial dan kalangan politik.

Pemerintah Paraguay menegaskan dalam pernyataannya bahwa pernyataan senator tersebut merupakan pendapat pribadinya dan sama sekali tidak mencerminkan sikap resmi negara, sambil menekankan bahwa “Paraguay adalah republik demokratis yang didirikan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan,” dan bahwa senator tersebut bertindak “atas tanggung jawab pribadinya sepenuhnya.”

Pernyataan tersebut melampaui kecaman langsung, karena pihak berwenang Paraguay menegaskan “komitmennya yang teguh” untuk memerangi rasisme, xenofobia, intoleransi, dan segala bentuk diskriminasi, sekaligus menyatakan solidaritasnya kepada “mereka yang mungkin merasa tersinggung oleh pernyataan tersebut”.

Pemerintah juga menyampaikan pesan penenang secara langsung kepada Prancis, dengan menyatakan: “Kami menyatakan solidaritas kepada semua pihak yang merasa tersinggung oleh pernyataan tersebut, dan menegaskan penghormatan kami kepada rakyat Prancis, yang memiliki hubungan historis persahabatan, kerja sama, dan saling pengertian dengan Paraguay.”

Reaksi terus bermunculan sepanjang hari Senin, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan dukungannya kepada Mbappé dan seluruh tim nasional Prancis, sementara Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengumumkan akan mengajukan pengaduan ke Kejaksaan Agung untuk memulai proses hukum.

Ketua Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, menggambarkan pernyataan tersebut sebagai “kriminal dan tidak pantas,” sementara banyak anggota pemerintah Prancis mengungkapkan kemarahan mereka. Menteri Olahraga Marina Ferrari menyebut serangan tersebut “keji,” dan “tidak pantas”, sambil menekankan bahwa serangan tersebut tidak hanya menargetkan kapten timnas Prancis, tetapi juga nilai-nilai yang dianut Prancis.

Sementara itu, Mbappé memecah keheningannya dan mengecam politisi yang ia anggap “hina” dan “tidak layak menduduki jabatannya”, yang semakin memperkeruh kontroversi yang kini menjadi salah satu topik utama Piala Dunia 2026.