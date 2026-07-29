Bentrokan antara federasi sepakbola dunia dan Eropa mencapai puncaknya, setelah "UEFA" mengeluarkan pernyataan keras baru yang menuduh Gianni Infantino berusaha menjadikan sepakbola sebagai "komoditas", dengan cara menjual turnamen-turnamen terbesarnya kepada para investor dari sektor swasta dengan dalih pengembangan.

Dalam serangan paling sengit sejak krisis ini meletus, federasi Eropa menuduh rekannya di tingkat dunia memanfaatkan sepakbola sebagai alat "untuk memperkaya dirinya sendiri dan lingkaran teman-temannya", melalui rencana kontroversial yang bertujuan mendirikan perusahaan komersial yang memiliki hak atas kompetisi-kompetisi besar, terutama Piala Dunia, serta menawarkan sebagian sahamnya untuk dijual.

Rencana Infantino berpusat pada menggoda 211 federasi nasional yang ada, di mana ia menjanjikan mereka mendapatkan 40 juta dolar untuk setiap federasi, disertai pembayaran pertama secara langsung senilai 20 juta dolar bagi yang menyetujui sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan pada 19 September.

Infantino mengungkapkan dalam suratnya kepada federasi-federasi bahwa menolak usulan tersebut berarti keuntungan mereka akan menyusut menjadi hanya 2,7 miliar dolar, atau turun hingga 75%, sebuah bahasa yang dianggap banyak pihak sebagai pemerasan terang-terangan, dan federasi Inggris serta federasi besar lainnya telah menyatakan keberatan yang sangat kuat terhadapnya.

"UEFA" membalas dengan keras pada hari Rabu ini dalam pernyataan singkat namun tajam: "Kami mengetahui hari ini tentang tenggat waktu yang diberlakukan FIFA terhadap federasi-federasi untuk mendukung usulan-usulannya, jika tidak mereka akan kehilangan pembayaran istimewa itu. Ini saja sudah mengungkap segalanya tentang rencana ini."

Pernyataan itu menambahkan: "Setelah konsultasi kami dengan seluruh pihak terkait dalam sepakbola, kami menegaskan bahwa terdapat penolakan yang luas dan semakin meningkat terhadap skema FIFA. FIFA tidak boleh terus menggunakan olahraga kita untuk memperkaya dirinya sendiri dan teman-temannya."

Ia melanjutkan: "Kami mampu mengembangkan sepakbola dengan cara yang benar, dan sudah tiba waktunya untuk menempatkan kepentingan federasi, klub, turnamen, pemain, dan suporter di urutan pertama."

Ke-55 federasi anggota "UEFA" diperkirakan akan menggelar pertemuan penting besok Kamis untuk menyatukan sikap mereka dan memberikan tanggapan secara kolektif terhadap proyek Infantino untuk memprivatisasi Piala Dunia.