Pernyataan janggal Jürgen Klopp menutupi visi besarnya sebagai pelatih tim nasional Jerman

Monolog pembuka Jürgen Klopp dalam perkenalannya sebagai pelatih baru tim nasional Jerman pada Jumat berlangsung lebih dari sepuluh menit. Klopp memanfaatkan kesempatan ini di satu sisi untuk menegaskan semangat kerjanya dan meyakinkan secara meyakinkan betapa besar arti jabatan ini baginya. Meski meraih kesuksesan besar bersama FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, dan Liverpool, Klopp bahkan menyebutnya sebagai "puncak hidup saya".

Namun, ia juga memanfaatkan monolog itu untuk menampilkan dirinya, dengan sedikit pembesaran diri - ya, itu tetap mungkin meski rekam jejaknya luar biasa - seolah-olah sebagai hadiah bagi sepak bola Jerman (dan para jurnalis yang hadir). "Saya melakukan ini bukan untuk diri saya, melainkan untuk kalian," kata Klopp, mengulangi pesan itu beberapa kali dalam berbagai variasi, sekaligus menegaskan pemahamannya yang keliru tentang media.

"Dalam perjalanan yang idealnya kita tempuh bersama-sama ini, kami juga akan membutuhkan kalian," kata Klopp ke arah para jurnalis. "Karena itulah kami berada di sini hari ini dan punya kesempatan untuk meneguhkan diri pada satu jalan bersama." Namun, tugas media independen bukanlah menjadi bagian dari "jalan bersama" dengan objek pemberitaannya. Melainkan mendampingi secara kritis dari luar dan secara independen menunjukkan perkembangan positif maupun negatif. Untuk meraih sukses, yang terutama tetap bertanggung jawab adalah pelatih dan para pemain.

Kritik Klopp yang mengherankan terhadap perlakuan kepada Nagelsmann

Hampir terkesan seperti bermurah hati, Klopp menilai bahwa dirinya menerima pekerjaan itu "meski saya melihat bagaimana kalian memperlakukan Julian". Setelah tersingkir secara memalukan di Piala Dunia, mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann memang dikritik keras, mungkin di sana-sini juga terlalu keras.

Namun, tudingan Klopp cukup mengherankan, karena pada Piala Dunia ia sendiri pada akhirnya merupakan bagian dari "kalian" itu. Sebagai pakar TV, Klopp juga mengkritik dan bahkan sebelum laga Piala Dunia pertama melontarkan pernyataan "masih" yang sepenuhnya tidak perlu itu. Ya, ia memang meminta maaf untuk itu. Terlepas dari hal tersebut, ia telah memicu perdebatan besar dan sangat mempersulit pekerjaan pendahulunya. Bagaimana kira-kira ia sendiri akan menyikapinya jika seseorang merusak "jalan bersama" yang kini ia serukan dengan cara seperti itu?

Pada dasarnya, tidak perlu memberi begitu banyak ruang bagi kritiknya terhadap media dalam konferensi pers pertamanya dan dalam kaitan itu bahkan mengancam akan mundur. Terlebih karena Wakil Presiden DFB Hans-Joachim Watzke menyampaikan hal serupa dalam pernyataan pembukanya yang singkat. Kesan yang muncul hampir seperti pemberitaan ditetapkan sebagai salah satu penyebab kegagalan terbaru di Piala Dunia. Sedikit lebih rendah hati terkait situasi sepak bola Jerman saat ini jelas akan lebih tepat.

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Jürgen Klopp menuntut waktu - dan punya visi besar

Bahwa Klopp sangat ingin memperbaiki situasi ini terlihat jelas. Ia sangat berharap tim nasional kembali mendapat perhatian lebih besar di luar turnamen daripada belakangan ini. Dalam monolog-monolog panjangnya, Klopp berulang kali bergerak dari sepak bola ke masyarakat secara umum, dan pada satu momen bahkan sampai ke Kanselir Friedrich Merz. Visi besar Klopp adalah menyatukan bangsa yang dalam banyak hal terpecah ini lewat pekerjaannya sebagai pelatih tim nasional: "Sepak bola yang sukses bisa mengubah sebuah negara."

Untuk misi ini, ia lebih dulu menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Dalam menilai pekerjaannya, Klopp meminta kesabaran dan berkata: "Hal lucu dari zaman sekarang adalah bahwa orang tidak lagi memberi waktu kepada siapa pun dan apa pun selain kepada dirinya sendiri." Pernyataan soal waktu ini menarik jika dikaitkan dengan pekerjaannya di Red Bull yang kini telah berakhir. Menurut kabar yang beredar, justru Klopp merupakan salah satu kekuatan pendorong di balik perpisahan lebih awal dengan pelatih Ole Werner meski tiket Liga Champions berhasil diamankan dan perubahan setelah kepergian seluruh pemain kunci berjalan sukses.

Seperti yang diduga, Klopp hampir tidak memberi gambaran mengenai rencana konkretnya untuk tim nasional masa depan. Misalnya, ia belum mengungkap di mana ia ingin memainkan Joshua Kimmich ke depannya. Klopp hanya mengungkapkan bahwa ia ingin timnya bermain dengan empat bek dan penyerang sayap serta tanpa penjagaan satu lawan satu. Ia mengaku sudah menyusun daftar berisi 57 pemain lapangan yang menarik.

Jürgen Klopp: kekuasaan yang belum pernah dimiliki pelatih timnas mana pun

Berbeda dengan timnya, susunan tim pelatihnya sudah berdiri. Sven Bender, dengan gaya seperti Sandro Wagner yang baru, menjadi pelengkap yang masuk akal bagi dua asistennya selama bertahun-tahun, Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders. Menarik untuk melihat peran rekan lamanya Marc Kosicke, "asisten saya untuk strategi, pengembangan, dan inovasi". Meski Kosicke tidak akan dipekerjakan oleh DFB, ia disebut akan memiliki akses ke semuanya.

Personel ini juga menunjukkan: Klopp memiliki kekuasaan di DFB seperti yang tidak pernah dimiliki pelatih tim nasional mana pun sebelumnya. Ia datang sebagai kandidat pilihan utama dari para petinggi dan fans, dengan jasa besar di semua pos kepelatihannya sebelumnya dan rasa percaya diri yang tinggi. Sementara itu, federasi sendiri berada dalam kondisi lemah seperti yang jarang terjadi setelah aib terbaru di Piala Dunia.

Di satu sisi, ini adalah peluang, karena kekuasaan besar otomatis membawa ruang gerak yang besar dan Klopp melambangkan kesuksesan seperti hampir tak ada pelatih lain. Namun di sisi lain, ini juga merupakan bahaya, karena mungkin tidak akan ada sanggahan dan DFB bisa merosot menjadi pertunjukan satu orang. Konferensi pers itu memberi sedikit gambaran soal itu. Tepat satu pertanyaan tidak diarahkan langsung kepada Klopp, melainkan kepada para petinggi DFB yang juga hadir, Bernd Neuendorf dan Watzke. Pertanyaannya tentang peran Kosicke. Namun Klopp langsung memotong dan terlebih dahulu ingin memaparkan pandangannya, sebelum akhirnya Neuendorf juga mendapat kesempatan bicara.