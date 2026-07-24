Pernyataan janggal Jürgen Klopp membayangi visi besarnya sebagai pelatih tim nasional Jerman

Monolog pembuka Jürgen Klopp saat perkenalannya sebagai pelatih tim nasional Jerman yang baru pada Jumat berlangsung lebih dari sepuluh menit. Klopp memanfaatkan kesempatan itu di satu sisi untuk menegaskan semangatnya dan meyakinkan secara meyakinkan betapa besar arti jabatan ini baginya. Terlepas dari kesuksesan besarnya bersama FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, dan Liverpool, Klopp bahkan menyebutnya sebagai "puncak hidup saya".

Namun, ia juga menggunakan monolog itu untuk, dengan sedikit sikap membesar-besarkan diri - ya, itu tetap mungkin meski rekam jejaknya luar biasa - menggambarkan dirinya seolah sebagai hadiah bagi sepakbola Jerman (dan para jurnalis yang hadir). "Saya melakukan ini bukan untuk diri saya, melainkan untuk kalian," kata Klopp, mengulang pesan itu beberapa kali dalam berbagai variasi, sekaligus menegaskan pemahamannya yang keliru tentang media.

"Dalam perjalanan yang idealnya kita tempuh bersama ini, kami juga akan membutuhkan kalian," kata Klopp ke arah para jurnalis. "Karena itulah kita ada di sini hari ini dan punya kesempatan untuk menyatukan tekad dalam sebuah perjalanan bersama." Namun, tugas media independen bukanlah menjadi bagian dari "perjalanan bersama" dengan objek pemberitaannya. Melainkan mengawalnya secara kritis dari luar serta secara independen menunjukkan perkembangan positif maupun negatif. Untuk meraih sukses, yang terutama tetap bertanggung jawab adalah pelatih dan pemain.

Kritik Klopp yang mengherankan soal perlakuan terhadap Nagelsmann

Hampir terkesan seperti penuh kemurahan hati, Klopp menilai keputusannya menerima pekerjaan ini "meski saya melihat bagaimana kalian memperlakukan Julian". Setelah tersingkir secara memalukan di Piala Dunia, mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann memang mendapat kritik keras, mungkin di sana-sini juga terlalu keras.

Namun, tudingan Klopp cukup mengherankan, karena pada Piala Dunia ia sendiri juga merupakan bagian dari "kalian" itu. Sebagai pakar TV, Klopp juga ikut mengkritik dan bahkan sebelum laga pertama Piala Dunia melontarkan pernyataan "Masih" yang sepenuhnya tidak perlu itu. Ya, ia memang meminta maaf untuk itu. Terlepas dari itu, ia telah memicu perdebatan besar dan sangat mempersulit pekerjaan pendahulunya. Bagaimana kira-kira ia sendiri akan menyikapinya jika seseorang menorpedo "perjalanan bersama" yang kini ia serukan dengan cara seperti itu?

Pada dasarnya, tidak perlu bagi Klopp untuk memberi begitu banyak ruang bagi kritiknya terhadap media dalam konferensi pers pertamanya dan dalam konteks itu bahkan mengancam akan mundur. Terlebih lagi, wakil presiden DFB Hans-Joachim Watzke juga menyampaikan hal serupa dalam pernyataan pembukanya yang singkat. Kesan yang muncul nyaris seperti pemberitaan telah ditetapkan sebagai salah satu penyebab kegagalan terbaru di Piala Dunia. Sedikit lebih rendah hati dalam melihat situasi sepakbola Jerman saat ini sebenarnya akan lebih tepat.

Getty Images

Jürgen Klopp meminta waktu - dan punya visi besar

Bahwa Klopp punya kepedulian besar untuk memperbaiki situasi ini sangat jelas. Ia sangat berharap tim nasional kembali mendapat perhatian yang lebih besar di luar turnamen daripada belakangan ini. Dalam monolog-monolog panjangnya, Klopp berulang kali bergerak dari sepakbola ke masyarakat secara umum, dan pada satu titik bahkan sampai ke Kanselir Friedrich Merz. Visi besar Klopp adalah mempersatukan bangsa yang terbelah dalam banyak hal ini melalui pekerjaannya sebagai pelatih tim nasional: "Sepakbola yang sukses bisa mengubah sebuah negara."

Untuk misi ini, ia lebih dulu menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Saat menilai pekerjaannya, Klopp meminta kesabaran dan berkata: "Hal lucu dari zaman sekarang adalah bahwa orang tidak lagi memberi waktu kepada siapa pun dan apa pun selain kepada dirinya sendiri." Pernyataan soal waktu ini menarik jika dikaitkan dengan pekerjaannya di Red Bull yang kini telah berakhir. Menurut kabar yang beredar, justru Klopp merupakan kekuatan pendorong di balik perpisahan lebih cepat dengan pelatih Ole Werner meski lolos ke Liga Champions dan berhasil melakukan perombakan setelah kepergian seluruh pemain kunci.

Seperti yang diduga, Klopp hampir tidak memberi gambaran soal rencana konkretnya untuk tim nasional masa depan. Misalnya, ia membiarkan terbuka di mana ia akan memainkan Joshua Kimmich ke depannya. Klopp hanya mengungkapkan bahwa ia ingin timnya bermain dengan empat bek dan penyerang sayap serta tanpa penjagaan ketat satu lawan satu. Ia mengaku sudah menyusun daftar berisi 57 pemain lapangan yang menarik.

Jürgen Klopp: kuasa yang belum pernah dimiliki pelatih tim nasional mana pun

Berbeda dengan timnya, susunan staf pelatihnya sudah jelas. Sven Bender, dengan gaya seperti Sandro Wagner yang baru, menjadi pelengkap yang masuk akal bagi dua asisten lamanya, Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders. Yang tampak menarik adalah peran rekan seperjalanannya sejak lama, Marc Kosicke, "asisten saya untuk strategi, pengembangan, dan inovasi". Kosicke memang tidak akan dipekerjakan oleh DFB, tetapi disebut akan memiliki akses ke semua hal.

Penunjukan ini juga menunjukkan: Klopp memiliki kuasa di DFB seperti tidak ada pelatih tim nasional sebelum dirinya. Ia datang sebagai kandidat pilihan utama yang jelas dari para petinggi dan penggemar, dengan jasa besar di semua pos kepelatihannya sebelumnya serta kepercayaan diri yang tinggi. Sementara itu, federasi sendiri sedang lemah seperti jarang terjadi setelah kegagalan memalukan terbaru di Piala Dunia.

Di satu sisi, ini adalah peluang, karena kekuasaan besar otomatis menghadirkan ruang gerak yang besar dan Klopp, lebih dari hampir pelatih lain mana pun, identik dengan kesuksesan. Namun di sisi lain, ini juga berbahaya, karena bisa jadi tidak ada bantahan dan DFB merosot menjadi pertunjukan satu orang. Konferensi pers itu sudah memberi sedikit gambaran. Hanya satu pertanyaan yang tidak ditujukan langsung kepada Klopp, melainkan kepada petinggi DFB yang juga hadir, Bernd Neuendorf dan Watzke. Pertanyaan itu menyangkut peran Kosicke. Namun Klopp langsung menyela dan terlebih dahulu ingin memaparkan pandangannya, sebelum Neuendorf akhirnya juga mendapat kesempatan bicara.