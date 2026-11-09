Pernyataan Hoeness picu badai: kemarahan di internal Bayern terkait Musiala

Pernyataan kontroversial yang dilontarkan presiden kehormatan klub Bayern Munich, Uli Hoeness, mengenai kondisi kesehatan bintang tim Jamal Musiala, memicu ketidaksenangan di kalangan internal klub Bavaria itu, di saat sang pemain masih terus menjalani pemulihan dari cederanya.

Hoeness menjadi sorotan utama berita kemarin, Minggu, setelah ia melontarkan keraguan tentang kemampuan Jamal Musiala untuk kembali ke level terbaiknya, di tengah diagnosis kondisi neurologisnya serta deraan cedera yang berulang.

Dalam kemunculannya di kanal BR, Hoeness mengatakan di antara pernyataan lainnya: "Bayangkan jika Bayern Munich sekarang memutuskan untuk mempertanyakan kontraknya dan berkata kepadanya: apa yang bisa kamu berikan saat ini tidak lagi sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak."

Menurut yang dilaporkan situs "TZ" lokal, pernyataan pejabat berusia 74 tahun itu memicu ketidaksenangan di dalam klub, karena muncul perasaan bahwa kekhawatiran yang ia sampaikan dapat dipahami dari segi isinya, namun cara yang ia pilih untuk mengungkapkannya tidaklah perlu. Sumber kemarahan utama berpusat pada tindakan Hoeness yang kembali menyoroti kondisi neurologis Musiala, padahal hal itu tidak ada kaitannya dengan absennya ia dari lapangan saat ini, karena pemain berusia 23 tahun itu tengah memulihkan diri dari cedera robek otot.

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Musiala sempat kehilangan kesadaran dua kali di awal musim ini, tetapi ia tidak mengalami serangan lagi selama dua bulan terakhir, setelah penyesuaian dosis obat yang ia konsumsi, yang berarti kondisinya kini sudah sangat terkendali.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa pemain internasional Jerman tersebut masih menjadi kartu terpenting yang mampu mengubah jalannya pertandingan bagi pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, yang secara konsisten berupaya mendukung dan memotivasinya secara terbuka.

Dan jika Hoeness juga berupaya memotivasi Musiala, maka ia jelas memilih gaya yang sama sekali berbeda dari cara yang ditempuh Kompany, menurut situs yang sama.

Lothar Matthaus: Sudut pandang lain

Dari pihaknya, legenda Bayern, Lothar Matthaus, mengatakan: "Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tidak masuk akal seorang pemain absen dari lapangan selama tujuh pekan karena cedera robek otot. Mungkin ada robekan kedua, atau mungkin cederanya lebih serius. Bayern Munich tahu betul: Musiala memang sudah mengalami kemunduran dalam program rehabilitasinya. Ia kembali merasakan sakit pada salah satu sesi latihan, dan akibatnya, volume latihan langsung dikurangi."

Mengenai pernyataan Hoeness, Matthaus berkata: "Mungkin ia ingin sedikit memotivasi Musiala untuk mendorongnya mengerahkan upaya maksimal dalam beberapa pekan dan bulan ke depan serta kembali dengan kuat. Dan seandainya saya berada di posisi Jamal Musiala, itu akan menjadi dorongan yang cukup untuk menunjukkan kepada Uli: saya sudah kembali. Dan saat itu Uli akan menjadi orang yang paling bahagia, karena Jamal akan kembali menjadi tambahan berharga bagi tim."

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