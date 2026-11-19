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Pernyataan Antonio Conte kemarin tentang keinginannya untuk kembali, cepat atau lambat, melatih Juventus benar-benar mengguncang lingkungan klub. Wawancara lengkapnya baru akan terbit pada Jumat, tetapi cuplikannya sudah cukup membuat pendukung Juventus tersentak. Mereka sejak lama berbeda pandangan soal masa depan tim yang kini, bersama Luciano Spalletti di kursi pelatih, terlalu sering tampil naik turun.

Selain itu, ketika posisi seorang pelatih sewaktu-waktu dipertanyakan, setidaknya oleh media dan suporter, sejumlah nama pelatih dengan reputasi beragam mulai bermunculan. Ada yang menawarkan diri, ada pula yang sekadar terlibat dalam pembicaraan penjajakan. Salah satunya mungkin Simone Inzaghi, yang kini berada di Arab Saudi tetapi siap kembali ke sepakbola Eropa. Banyak nama untuk satu kursi pelatih. Namun, menurut Tuttosport, CEO Giovanni Carnevali sudah menetapkan garis besar strateginya.

PERNYATAAN CONTE - Namun, mari mundur sejenak. Apa maksud Antonio Conte ketika berkata: "Cepat atau lambat, kita harus menuntaskan urusan itu. Saya tidak tahu apakah dalam satu, sepuluh, atau lima belas tahun, tetapi saya tahu telah meninggalkan sesuatu di Juventus"? Pelatih asal Salento itu kembali memunculkan namanya sebagai kandidat pada saat ia akhirnya melihat peluang untuk menduduki lagi kursi pelatih yang telah lama diincarnya. Ia menyesali keputusannya meninggalkan posisi itu bertahun-tahun lalu dan, yang terpenting, bisa kembali mengaitkan namanya erat-erat dengan upaya membangun kembali tim.

Bagian terpenting dari wawancara dengan Cronache itu bukanlah keterbukaannya untuk kembali, melainkan kemungkinan bagaimana hal itu bisa terjadi: "Saya sering bertemu suporter Juventus yang bertanya: "Kapan kembali?". Jawabannya, saya akan kembali ketika ada kesempatan, ketika beberapa situasi bertemu". Pada Juni, semua situasi itu bisa terwujud: kursi pelatih Juventus berpotensi lowong, Conte tersedia, dan ada peluang mengubah komposisi skuad sesuai dengan keinginannya.

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NAMA INZAGHI - Menurut laporan Tuttosport, pernyataan itu kembali memecah lingkungan Juventus. Ada yang mendambakan kembalinya sosok yang pernah memimpin tim mereka, sementara yang lain menilai waktunya tidak tepat: pernyataan itu menambah tekanan dan tidak membantu tim yang tengah berjuang mempertahankan peluang lolos ke Liga Champions. Giovanni Carnevali pun saat ini bimbang. Sosok pelatih ideal baginya adalah orang yang mengutamakan kepentingan klub, bisa diajak menempuh perjalanan bersama, dan tidak membuatnya harus berselisih akibat pernyataan di media. Karena itu, kabar tentang Simone Inzaghi, termasuk keinginannya meninggalkan Al Hilal dan kembali ke Eropa atau Italia, lebih menarik bagi sang CEO. Menurut Tuttosport, jika harus memilih antara Conte dan mantan pelatih Inter itu, Carnevali lebih menyukai sosok seperti pelatih asal Piacenza tersebut.

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 06.30 VEN

LALU, BAGAIMANA DENGAN SPALLETTI? - Namun, Carnevali pertama-tama telah menetapkan sikap yang jauh lebih konkret terkait situasi saat ini. Tidak ada kemungkinan ataupun keinginan untuk berpisah dengan Luciano Spalletti sekarang. Pelatih asal Toscana itu mendapat kepercayaan penuh tanpa syarat, bahkan setelah kekalahan terburuk musim ini dari Genoa. Kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa dalam dua pertandingan berikutnya melawan Venezia dan Como, ia akan tetap menangani tim hingga akhir musim. Penilaian terhadapnya akan didasarkan pada hasil akhir yang diraih, yakni apakah Juventus lolos ke Liga Champions atau tidak.

Segala pembahasan tentang masa depan dan kemungkinan pergantian pelatih, sekalipun target itu tercapai, baru akan dilakukan pada akhir musim. Kritik Spalletti yang terus-menerus terhadap aktivitas transfer dan keputusan klub juga tidak sepenuhnya diterima oleh CEO Juventus. Karena itu, evaluasi tetap diperlukan. Apakah hasilnya Spalletti dipertahankan, atau digantikan oleh Conte maupun Inzaghi? Saat ini, hanya hasil di lapangan yang bisa memberikan jawabannya.