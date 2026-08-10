Lingkaran perselisihan di dalam Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan presidennya, Gianni Infantino, kian meluas, setelah sejumlah tokoh terkemuka dari konfederasi-konfederasi kontinental melontarkan tuduhan bernada keras terhadap kepemimpinan institusi sepak bola dunia tersebut. Mereka menilai bahwa kepercayaan telah dilanggar «melalui penipuan», dalam eskalasi baru yang bisa membuka pintu bagi konfrontasi yang lebih luas mengenai cara sepak bola dunia dikelola.

FIFA dan Infantino menghadapi tuduhan langsung atas pelanggaran kepercayaan, melalui sebuah surat terbuka yang diterbitkan oleh Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), serta Konfederasi Sepak Bola Asia, dalam langkah yang mencerminkan besarnya ketegangan yang meningkat di dalam lorong-lorong institusi internasional tersebut.

Surat berapi-api terhadap kepemimpinan FIFA

Surat yang ditandatangani oleh para presiden konfederasi-konfederasi ini beserta sekretaris jenderal mereka tersebut menyebutkan bahwa polemik terbaru yang terkait dengan usulan «proyek FIFA Forward» (FFE) tidak sekadar berkaitan dengan perselisihan administratif atau komersial, melainkan menyentuh inti prinsip-prinsip yang seharusnya mengatur sepak bola dunia.

Para penanda tangan menegaskan bahwa persoalan ini pada dasarnya berkaitan dengan «integritas permainan, dan integritas orang-orang yang terpilih untuk memimpinnya», dalam isyarat yang jelas tentang perlunya menjaga kepercayaan antara FIFA, konfederasi-konfederasi kontinental, dan pihak-pihak yang mewakili berbagai komponen permainan ini.

Surat tersebut muncul menyusul perselisihan luas mengenai sebuah proyek komersial yang diusulkan oleh FIFA, sebelum keberatan terhadapnya meningkat dari sejumlah konfederasi kontinental, terutama UEFA, sebagaimana dilaporkan oleh "BBC Sport".

Proyek komersial yang menyulut krisis

Proyek «FIFA Forward» (FFE) tersebut akan mengarah pada pendirian sebuah perusahaan baru yang menangani pengelolaan hak komersial dan hak penjualan tiket untuk seluruh turnamen FIFA, termasuk turnamen Piala Dunia.

Usulan itu juga mencakup penjualan saham sebesar 21% dari perusahaan baru tersebut kepada sebuah perusahaan investasi swasta, hal yang memicu kekhawatiran dan kritik luas di dalam sejumlah konfederasi kontinental, di tengah pertanyaan-pertanyaan mengenai sifat proyek tersebut dan dampaknya terhadap pengelolaan hak komersial turnamen-turnamen besar milik FIFA.

Seiring meluasnya lingkaran keberatan, proyek tersebut menghadapi perlawanan kuat dari sejumlah konfederasi, sebelum akhirnya digagalkan.

UEFA melontarkan ancaman boikot

Konfederasi Sepak Bola Eropa berada di barisan terdepan penentang proyek tersebut, setelah eskalasinya mencapai titik melontarkan ancaman untuk memboikot seluruh turnamen FIFA, dalam sikap yang mencerminkan betapa dalamnya perselisihan antara kedua belah pihak.

Dengan gagalnya proyek tersebut untuk melaju, krisis tidak berakhir, melainkan berpindah ke tingkat yang lebih sensitif, setelah tuduhan-tuduhan itu menjadi terkait langsung dengan kepercayaan terhadap cara FIFA dikelola dan hubungan antara kepemimpinannya dengan konfederasi-konfederasi kontinental.

Dalam surat bernada keras, para presiden konfederasi kontinental beserta sekretaris jenderal mereka menyatakan: «Ketika kepercayaan dilanggar melalui penipuan, dan ketika seorang individu menempatkan dirinya di atas kolektif yang memberinya wewenang, maka itu berarti pengingkaran terhadap kewajiban».

Ungkapan ini mengandung konotasi politik dan administratif yang kuat, karena tampak seolah kritik langsung terhadap cara kekuasaan dijalankan di dalam institusi internasional tersebut, sekaligus penegasan bahwa jabatan kepemimpinan tidak memberikan hak bagi pemegangnya untuk mengabaikan pihak-pihak yang telah memberinya kepercayaan.

FIFA membalas dan berbicara tentang «upaya terkoordinasi»

Eskalasi dari konfederasi kontinental ini muncul setelah sebuah pernyataan yang dikeluarkan FIFA pada Sabtu malam, yang di dalamnya FIFA mengkritik keras apa yang disebutnya sebagai «upaya terkoordinasi dan berkelanjutan» yang bertujuan untuk «melemahkan» organisasi tersebut beserta presidennya, Gianni Infantino.

Federasi internasional itu membela sikapnya dalam menghadapi kritik yang meningkat, di saat perselisihan tampak lebih jauh daripada sekadar perbedaan mengenai sebuah proyek komersial, setelah hal itu menjadi terkait dengan sifat hubungan antara kepemimpinan FIFA dengan konfederasi-konfederasi kontinental.

Saling tuding ini mengungkap krisis kepercayaan yang meningkat antara kedua belah pihak, khususnya seiring berpindahnya perselisihan dari diskusi mengenai detail proyek «FIFA Forward» menuju pembicaraan tentang integritas, transparansi, dan cara kekuasaan dijalankan.

Tuntutan untuk peninjauan independen

Di tengah berlanjutnya polemik, ketiga konfederasi kontinental menyerukan dilakukannya peninjauan oleh «pihak ketiga yang sepenuhnya independen», dalam upaya untuk mencapai penilaian yang netral terhadap perkembangan yang menyertai proyek «FIFA Forward» dan cara penanganannya.

Seruan ini muncul setelah FIFA berkomitmen untuk menyampaikan laporan mengenai persoalan tersebut kepada Dewan FIFA pada Oktober mendatang.

Laporan yang dinanti itu diperkirakan akan menjadi titik penting dalam krisis ini, terutama karena tuntutan untuk dilakukannya peninjauan independen mencerminkan keinginan konfederasi-konfederasi kontinental untuk memastikan agar investigasi atau penilaian tidak terbatas pada mekanisme internal milik institusi itu sendiri.

Krisis yang lebih besar dari sekadar proyek komersial

Dengan demikian, krisis «FIFA Forward» tampaknya telah melampaui batas proyek komersial yang diusulkan tersebut, dan menjadi ujian nyata bagi hubungan antara FIFA dengan konfederasi-konfederasi kontinental, sekaligus bagi cara sepak bola dunia dikelola pada tahap mendatang.

Sebab, di saat FIFA menilai bahwa terdapat «upaya terkoordinasi» yang menyasar organisasi tersebut beserta presidennya, konfederasi-konfederasi kontinental membalas dengan surat yang berbicara secara terang-terangan tentang «pelanggaran kepercayaan melalui penipuan» dan tentang seorang individu yang menempatkan dirinya di atas kolektif yang memberinya wewenang.

Di antara kedua sikap ini, seluruh perhatian tertuju pada apa yang akan diungkap oleh peninjauan yang dinantikan, dan apakah peninjauan itu akan berhasil meredakan perselisihan, atau justru proyek «FIFA Forward» akan menjadi percikan yang menyulut konfrontasi lebih luas antara Infantino dengan sejumlah konfederasi kontinental terkuat dalam sepak bola dunia.