Sejumlah klub Liga Primer Inggris merasa "tercengang" dengan komentar yang dilontarkan oleh perdana menteri Inggris Andy Burnham, yang tampak meremehkan putusan yang dijatuhkan terhadap Manchester City, hingga mereka kini merasa "khawatir" soal campur tangan politik dalam proses banding.

Manchester City resmi dinyatakan bersalah oleh Asosiasi Liga Primer Inggris atas 114 dari 115 tuduhan yang dialamatkan kepadanya, karena pelanggaran keuangan.

Perdana menteri Inggris sebelumnya menyatakan kepada jaringan "BBC" bahwa ia akan "sangat khawatir" jika para pemilik Manchester City memutuskan untuk menjual klub tersebut setelah klub itu dinyatakan bersalah atas pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris.

Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", pernyataan perdana menteri Inggris menempatkan badan regulasi sepak bola independen dalam posisi yang sulit.

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Burnham menghadapi tekanan yang kian meningkat terkait hubungannya dengan para pemilik klub asal Abu Dhabi selama masa jabatannya sebagai wali kota Greater Manchester.

Tingkat sorotan mencapai titik di mana pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menuntut kantor perdana menteri untuk mempublikasikan seluruh rincian pertemuan antara perdana menteri dan sejumlah tokoh penting di klub.

Sumber-sumber tingkat tinggi di klub mengatakan bahwa mereka menilai komentar tersebut "sangat aneh", dan bahwa komentar itu "paling baik naif dan paling buruk sangat manipulatif, dan ini bukan penampilan yang baik".

Seorang sumber lain mengatakan bahwa hal itu "tidak tepat", sementara sumber lainnya menyebutkan bahwa mereka terkejut perdana menteri "salah bicara".

Sebuah komisi independen menggelar sidang yang berlangsung selama 42 hari pada tahun 2024, yang berujung pada keluarnya putusan yang diumumkan bulan lalu, dengan masih tersisanya sidang mengenai sanksi.

Komisi banding independen terpisah akan meninjau banding klub Manchester City, dan klub itu terus membantah telah melakukan pelanggaran apa pun.



