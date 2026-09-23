Jurnalis Juanma Castaño, pembawa acara di jaringan "Cadena COPE", meminta maaf setelah kontroversi yang dipicu oleh perbandingannya antara saluran televisi Real Madrid dan surat kabar Basque "Gara", dalam sebuah artikel opini yang ia terbitkan Selasa kemarin di surat kabar ABC.

Klub Kerajaan pun merespons dengan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa artikel tersebut "merupakan praktik yang sangat berbahaya yang melampaui semua batas".

Castaño mengatakan dalam programnya El Partidazo de COPE: "Perbandingan dan metafora itu berlebihan. Perbandingan itu tidak diperlukan, dan saya meminta maaf telah membandingkan televisi Real Madrid dengan surat kabar Gara. Seharusnya saya tidak melakukan hal itu dalam artikel ini".

Ia melanjutkan: "Meski begitu, pendapat saya tentang saluran televisi Real Madrid tetap sama persis dengan yang saya ungkapkan di bagian lain artikel tersebut, yaitu pendapat yang saya miliki kemarin dan akan tetap ada sampai mereka mengubah cara pengelolaannya".

Ia menambahkan menurut apa yang diterbitkan Mundo Deportivo: "Saya menarik perbandingan itu, tetapi saluran televisi Real Madrid berbohong, memanipulasi, menyerang, dan mengganggu. Biarlah ini jelas. Saya menarik perbandingan itu, karena tidak tepat dan keliru dari pihak saya ... Inilah pendapat saya tanpa perbandingan apa pun, dan saya kembali meminta maaf atas hal itu".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara mendalam di forum "Kooora"

Juanma Castaño dalam artikelnya yang berjudul "Real Madrid dalam Keadaan Perang" mengkritik apa yang ia sebut sebagai kondisi konflik berkepanjangan seputar Real Madrid, dengan menilai bahwa mereduksi masalah tim menjadi soal wasit mengabaikan krisis-krisis lain di dalam klub, meski ia mengakui bahwa sejumlah keputusan wasit yang kontroversial dalam derbi Madrid layak untuk didiskusikan.

Castaño melontarkan kritik tajam kepada saluran televisi Real Madrid, dengan menilai bahwa gayanya merupakan bagian dari narasi yang mengukuhkan perasaan klub bahwa mereka selalu menjadi sasaran, sebelum ia menggunakan analoginya yang kontroversial itu.

Perlu dicatat bahwa surat kabar "Gara" secara historis terkait dengan kelompok separatis ETA yang selama beberapa dekade terlibat dalam aksi kekerasan dan serangan bersenjata di dalam Spanyol. Surat kabar itu dalam beberapa kesempatan telah menerbitkan pernyataan dan wawancara dengan para pemimpin kelompok tersebut, yang membuat Real Madrid menyebut analogi Castaño sebagai "praktik yang sangat berbahaya".