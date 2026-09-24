Thierry Henry, mantan bintang timnas Prancis, memicu sejumlah pertanyaan mengenai sikapnya terhadap penunjukan rekan senegara sekaligus mantan rekan setimnya, Zinedine Zidane, sebagai pelatih baru tim Les Bleus.

Henry enggan berbicara panjang lebar soal Zidane yang mengemban tugas melatih timnas Prancis, dan hanya memberikan komentar singkat tentang awal era baru Les Bleus di bawah kepemimpinan Zizou.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar Spanyol "AS", Henry ditanya soal kedatangan Zidane ke posisi direktur teknik timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps, tetapi ia memilih untuk tidak memberikan analisis apa pun mengenai awal perjalanan mantan pelatih Real Madrid tersebut bersama timnas.

Henry berkata singkat: "Itu bukan masalah saya, dan saya berharap yang terbaik untuknya."

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Jawaban mantan bintang Arsenal itu terbilang sangat singkat, setelah ia memilih menjauh dari membahas detail-detail fase baru timnas, dan hanya menyampaikan harapan sukses untuk Zidane, yang sebelumnya pernah menjadi rekan setimnya dengan kostum timnas Prancis.

Yang menarik, jawaban-jawaban Henry atas sisa pertanyaan dalam wawancara tersebut disampaikan secara panjang lebar, sehingga membuka pintu spekulasi tentang adanya perbedaan pendapat, atau sikap yang menentang pemilihan Zidane.

Timnas Prancis akan memulai perjalanannya di bawah kepemimpinan Zidane besok, Jumat, saat menghadapi tuan rumah Turki pada laga pertama UEFA Nations League.

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