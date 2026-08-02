Cristiano Ronaldo dan tunangannya, Georgina Rodriguez, menurut laporan sejumlah media, tengah bersiap memasuki babak baru dalam kisah cinta mereka dengan menggelar pesta pernikahan yang dinanti-nantikan dan bisa menjadi salah satu pesta pernikahan paling mewah di dunia olahraga.

Jika kabar ini terbukti benar, momen tersebut akan menjadi kelanjutan alami dari kehidupan mewah selama bertahun-tahun yang biasa dibagikan pasangan ini kepada para pengikutnya, di mana mobil-mobil langka berpadu dengan perhiasan mewah dan properti mewah di berbagai belahan dunia.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Cristiano Ronaldo (41 tahun) dan tunangannya, Georgina Rodriguez (32 tahun), akan melangsungkan pernikahan pada akhir pekan ini di Pulau Madeira, Portugal, tempat kelahiran sang bintang Portugal tersebut.

Surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa Katedral Funchal telah dipesan sepenuhnya untuk menggelar prosesi pernikahan tersebut, sebuah langkah yang mencerminkan karakter luar biasa dari pesta yang dinanti-nantikan itu.

Jika pesta pernikahan itu benar-benar terselenggara, momen tersebut akan menjadi puncak dari sebuah hubungan yang dimulai pada 2016, ketika Ronaldo bertemu Georgina di ibu kota Spanyol, Madrid.

Pada saat itu, kapten timnas Portugal tersebut sedang membela panji Real Madrid, sementara Georgina bekerja di salah satu toko "Gucci".

Hubungan keduanya berkembang dengan cepat, hingga dikaruniai seorang putri, Alana Martina, pada akhir 2017, sebelum keluarga itu kemudian berkembang menjadi beberapa anak.

Satu foto mengungkap kekayaan yang melampaui 17,8 juta euro

Georgina Rodriguez selalu antusias membagikan sisi gaya hidup mewahnya bersama Ronaldo kepada para pengikutnya melalui platform Instagram.

Dalam salah satu foto yang diunggah pada 2025, pasangan itu tampak di dalam mobil "Bugatti Centodieci", yang nilainya diperkirakan surat kabar "Daily Mail" mencapai sekitar 11,6 juta euro.

Keduanya juga mengenakan jam tangan mewah dari merek "Patek Philippe", di mana nilai jam tangan Ronaldo yang bertahtakan berlian diperkirakan sekitar 605 ribu euro, sementara nilai jam tangan Georgina mencapai sekitar 380 ribu euro.

Cincin pertunangan Georgina semakin menambah kemewahan pemandangan itu, di mana perkiraan menunjukkan nilainya mencapai sekitar 5,2 juta euro, sehingga total nilai mobil dan perhiasan yang tampak dalam satu foto itu melampaui 17,8 juta euro.

Lamaran pernikahan yang luar biasa dan hadiah bernilai jutaan

Menurut surat kabar "The Sun", Ronaldo tidak mengeluarkan segala upaya untuk menjadikan lamaran pernikahan sebagai momen yang luar biasa, di mana hal itu tidak terbatas pada cincin pertunangan yang bernilai jutaan euro, tetapi ia juga memberikan sejumlah hadiah mewah yang nilainya mencapai sekitar 313 ribu euro.

Hadiah-hadiah tersebut mencakup mobil "Porsche Taycan" berwarna putih, yang diperkirakan bernilai sekitar 90 ribu euro, di samping jam tangan mewah dari merek Swiss "Audemars Piguet" yang bernilai sekitar 61 ribu euro.

Ia juga menghadiahkan tas tangan dari merek "Christian Dior" dan "Louis Vuitton" senilai sekitar 8 ribu euro, ditambah sejumlah gaun dan blus eksklusif yang bernilai sekitar 20 ribu euro.

Dua vila mewah di pulau pribadi

Investasi pasangan itu tidak terbatas pada mobil dan perhiasan, karena sektor properti pun mendapat perhatian besar dari keduanya.

Laporan menyebutkan bahwa Ronaldo dan Georgina memiliki dua vila mewah di Pulau "Nujuma" pribadi yang menghadap ke Laut Merah, sebuah pulau yang hanya bisa dijangkau melalui perahu atau pesawat amfibi.

Harga pembelian kedua properti itu secara keseluruhan diperkirakan sekitar 8 juta euro, di mana kedua vila tersebut menyediakan ruang luas untuk menyambut anggota keluarga, di samping sebuah tempat peristirahatan pribadi yang memberikan privasi penuh bagi pasangan itu selama liburan mereka.

Miliarder pertama dalam sejarah sepak bola

Barang-barang mewah ini tidak menjadi beban finansial bagi Ronaldo, mengingat kekayaan luar biasa yang ia kumpulkan sepanjang kariernya di dalam maupun di luar lapangan hijau.

Menurut agensi "Bloomberg", kekayaan bersih sang bintang Portugal itu diperkirakan sekitar 1,4 miliar dolar, menjadikannya pemain sepak bola pertama dalam sejarah yang kekayaannya mencapai batas satu miliar dolar.

Dengan semakin dekatnya jadwal pernikahan yang dinanti-nantikan itu, tampaknya Ronaldo dan Georgina terus menuliskan kisah cinta yang tidak hanya terbatas pada kebintangan dan ketenaran, tetapi juga meluas menjadi salah satu gaya hidup paling mewah di dunia olahraga.