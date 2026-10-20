Para pelatih di akademi La Masia, yang berada di bawah naungan klub Barcelona, turut berperan dalam mengembangkan bakat Lamine Yamal, bintang Barca saat ini.

Lamine Yamal, bakat muda Barcelona yang sedang menanjak, terus bersinar bersama Barca, di mana ia menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2026.

Film dokumenter "Revolusi 304" mengungkap rincian pendekatan yang diterapkan di akademi La Masia dalam membina pemain sayap berbakat ini, yang turut berkontribusi pada melesatnya karier bintangnya.

Mantan direktur akademi, Xavi Martin, mengatakan: "Lamine Yamal bergabung dengan Barcelona pada usia tujuh tahun, datang dari La Torreta, dan pada usia dua belas tahun ia pindah untuk tinggal secara permanen di La Masia. Tidak ada anak lain seusianya di sana, dan tidak ada anak lain dari Catalunya. Itu merupakan sebuah hak istimewa yang sangat besar."

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Keputusan ini menjadi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena Yamal adalah satu-satunya pemain muda lokal yang diberi tempat tinggal penuh di akademi tersebut.

Dalam penjelasannya mengenai keputusan itu, Martin berkata: "Jelas bahwa kondisi keluarganya dan kehidupannya memengaruhi keputusan kami untuk memasukkannya ke La Masia, dan ada aspek-aspek yang berkaitan dengan kebiasaannya, seperti nutrisi, mengerjakan tugas sekolahnya, pergi berlatih, dan tidur lebih awal, yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan ini."



Kematangan Yamal yang langka dan kecerdasannya langsung membangkitkan kekaguman, dan Martin menambahkan: "Lamine adalah anak yang matang dan bertanggung jawab untuk usianya. Sepanjang yang kami ketahui, ia tidak pernah melakukan hal yang merugikan, meskipun saya rasa ia anak yang sangat cerdas, dan seandainya ia melakukannya pun kami tidak akan menyadarinya."

Ia melanjutkan: "Hal ini mirip dengan penampilannya di lapangan, ada hal-hal yang ia lakukan tanpa kami sadari."

Kecemerlangan alami ini tentu saja memunculkan kemiripan dengan ikon terbesar klub, di mana Martin menegaskan: "Ini adalah sesuatu yang memang pernah terjadi pada Leo Messi," yang mengukuhkan perjalanan Yamal dari seorang bocah ajaib berusia tujuh tahun menjadi tumpuan utama Barcelona.