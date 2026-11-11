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Sebuah laporan media pada hari Rabu ini menyebutkan bahwa Barcelona kembali menunjukkan ketertarikannya terhadap seorang pemain muda asal Belanda, untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Ruud Nijstad, bek tengah klub Belanda Twente yang berusia 18 tahun, sempat dikaitkan dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu, namun sang pemain pada akhirnya tetap bertahan bersama klubnya.

Menurut situs "tribuna", Barcelona mengintensifkan upayanya untuk menyusun rencana pada periode transfer musim dingin Januari mendatang, di mana mendatangkan seorang bek muda menjadi salah satu prioritas mereka.

Direktur olahraga, Deco, ingin memperkuat posisi ini di samping Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Andreas Christensen, sementara Eric Garcia dan Jules Kounde kerap digunakan di posisi bek kanan oleh Hansi Flick.

Ruud Nijstad kembali masuk ke dalam radar Barcelona, di mana pemain Belanda berusia 18 tahun ini sudah menjadi salah satu incaran klub pada musim panas lalu, dan ia telah memukau banyak pihak dengan kualitas fisiknya, penempatan posisinya yang baik, serta kemampuannya membangun serangan dari belakang.

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Meski demikian, surat kabar "Sport" memberitakan bahwa Twente menilai harga sang pemain sekitar 20 juta euro.

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Kontrak Nijstad berakhir pada Juni 2029, dan keterbatasan finansial yang dihadapi Barcelona mempersulit tugas Barca dalam urusan ini.

Klub Catalan itu juga memantau sejumlah alternatif, di antaranya Jorrel Hato, Castello Lukeba, dan Arthur Dias, sementara mendatangkan Alessandro Bastoni dan Josko Gvardiol dianggap tidak realistis untuk saat ini.

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Ruud Nijstad Menolak Tawaran Barcelona

Maurice, ayah Ruud Nijstad, berbicara secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang membentuk masa depan sang pemain, dalam sebuah wawancara yang dimuat surat kabar Belanda NRC, di mana ia mengomentari keputusan putranya untuk bertahan bersama Twente, meski sejumlah klub besar Eropa menaruh minat.

Ia berkata, "Ini sepenuhnya keputusan pribadinya," dan ayah sang bek itu mengingat kembali kata-kata yang disampaikan Ruud kepadanya: "Aku belum menyelesaikan tugasku di sini. Aku ingin membalas budi kepada orang-orang di Twente yang telah memberiku begitu banyak."

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Barcelona, yang dianggap sang pemain sebagai klub impiannya, adalah salah satu klub yang berusaha merekrutnya, dan sebelum itu, Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord, dan Juventus juga menunjukkan ketertarikan kepadanya.

Bahkan, Ruud Nijstad sampai mengunjungi sejumlah klub bersama kedua orang tuanya dan para perwakilannya, untuk menilai opsi-opsi yang tersedia baginya terkait masa depannya.

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Karakteristik Istimewa Sang Bek Muda

Sang ayah dan putranya juga berbicara mengenai karakteristik yang dimiliki bek muda tersebut.

Ruud berkata mengenai duel-duel fisik, "Ini bukan sisi yang menjadi kekuatan terbesarku. Aku jarang terlibat dalam apa yang disebut ayahku sebagai duel tendang-menendang dan benturan fisik. Hal itu justru menjadi ciri khas dirinya."

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Maurice setuju dengan penilaian ini, dengan mengatakan, "Ruud memiliki bakat menempatkan posisi dengan baik, sehingga ia jarang menemukan dirinya dalam situasi seperti itu. Dan sifat ini bukan diwarisinya dariku."

Sebaliknya, sang ayah mengakui adanya kemiripan di antara keduanya dalam membaca permainan dan kemampuan mengarahkan rekan-rekannya di dalam lapangan, seraya menambahkan, "Di sisi inilah secara khusus, aku melihat sesuatu dari diriku pada dirinya."

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Sang bek sebelumnya telah mengakui, dalam pernyataan kepada surat kabar Voetbal International, betapa senangnya ia dengan ketertarikan Barcelona untuk merekrutnya, dengan mengatakan, "Ini adalah klub terbesar di dunia. Ketika sebuah klub sebesar ini ingin merekrutmu, itu adalah hal yang luar biasa."

Ia juga mengakui adanya kontak di antara kedua klub, namun ia menjelaskan bahwa Twente bersikap tegas dalam pendiriannya, dan tidak bersedia memudahkan kepergiannya.