Bersama Slovan Bratislava, yang dilatihnya sejak musim panas lalu, pria asal Pantai Gading itu kini mencatatkan rekor Liga Champions yang tidak diinginkan siapa pun.

Pada Selasa malam, tim asuhan Toure kalah 0-4 dari LASK di Austria pada laga keempat fase liga Liga Champions. Slovan pun menjadi klub pertama dalam sejarah kompetisi tersebut yang kalah dengan selisih setidaknya tiga gol dalam masing-masing dari empat pertandingan pertamanya pada satu musim Liga Champions.

Bratislava dihajar juara bertahan PSG pada laga pembuka (1-6). Sebelum kekalahan telak di Linz, mereka juga menelan kekalahan besar dari VfB Stuttgart (0-3) dan di markas AS Roma (0-4). Dengan selisih gol 1-17 dan 0 poin, juara Slovakia itu berada di dasar klasemen fase liga Liga Champions.

Yaya Toure dan Slovan Bratislava juga tak berkutik melawan LASK

Bratislava sebenarnya berharap bisa meraih poin pertama saat menghadapi LASK, lawan yang di atas kertas paling lemah dari seluruh lawan mereka sejauh ini di Liga Champions. Namun, tim asuhan Toure sudah tertinggal 0-3 saat jeda. Tak lama setelah babak kedua dimulai, tim Austria itu mencetak gol keempat dan memastikan hasil pertandingan.

"Sejujurnya, situasinya benar-benar sulit saat ini," kata Toure yang tampak terpukul setelah kembali menelan kekalahan. "Mereka lebih agresif. Mungkin kami tidak berjuang cukup keras."

Getty Images

Sebagai pemain, mantan penggawa tim nasional Pantai Gading itu pernah mengejar pencapaian yang jauh lebih tinggi di Liga Champions. Pada musim 2008/09, ia bahkan menjuarai kompetisi tersebut bersama Barcelona. Ia tampil sepuluh kali dalam perjalanan menuju gelar itu dan bermain selama 90 menit penuh dalam kemenangan 2-0 atas Manchester United di final.

Bersama Barcelona, Olympiakos Piraeus, dan Manchester City, Toure mencatatkan total 70 penampilan di Liga Champions. Ia selama bertahun-tahun termasuk salah satu gelandang tengah terbaik di dunia. Pria Pantai Gading itu mengakhiri karier bermainnya pada 2020 dan mulai berkarier sebagai pelatih sekitar setahun kemudian. Ia antara lain bekerja sebagai pelatih tim muda Tottenham Hotspur (2022 hingga 2023) dan asisten pelatih tim nasional Arab Saudi (2023 hingga 2024). Jabatan di Bratislava, tempat ia terikat kontrak hingga 2029, menjadi pekerjaan pertama pria berusia 43 tahun itu sebagai pelatih kepala di level profesional.

Akankah Bratislava dan Yaya Toure mencatatkan rekor buruk Liga Champions lainnya?

Selain rentetan hasil mengecewakan di kompetisi internasional, kiprah klub Slovakia itu di liga domestik bersama Toure sejauh ini juga tidak berjalan sesuai rencana. Setelah 13 pertandingan, Slovan memang berada di posisi kedua, tetapi mereka terancam gagal meraih gelar liga untuk pertama kalinya sejak 2018. Mereka sudah tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Dunajska Streda.

Di Liga Champions, Slovan masih bisa mencatatkan rekor buruk lainnya dalam empat laga tersisa di fase liga. Dimulai dengan dua kekalahan dari AC Milan pada 1992, Bratislava kini telah kalah dalam 14 pertandingan Liga Champions berturut-turut. Rekor kekalahan beruntun terbanyak dipegang Jeunesse Esch dari Luksemburg, yang kalah 16 kali berturut-turut di kompetisi pendahulunya, Piala Champions Eropa, antara 1973 dan 1987.

Jika kembali kalah dalam laga Liga Champions mendatang melawan Betis Sevilla (24 November) dan Shakhtar Donetsk (9 Desember), Slovan akan menyamai rekor buruk Esch. Setelah itu, klub Slovakia tersebut masih akan menghadapi OSC Lille (19 Januari, tandang) dan Inter Milan (27 Januari, kandang).