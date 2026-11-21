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Sejumlah laporan media mengungkap alasan di balik selebrasi yang dilakukan pemain asal Brasil, Wenderson Galeno, winger Al-Ahli, setelah gol yang dicetaknya dalam laga Klasik melawan rival tradisional Al-Nassr.

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Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Nassr dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam kemarin di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Pertandingan tersebut diwarnai penampilan gemilang Galeno, yang mencetak gol ketiga pada menit pertama masa tambahan waktu babak pertama lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Al-Nassr asal Brasil, Bento.

Begitu mencetak gol, winger asal Brasil itu berlari ke pinggir lapangan sambil menunjuk lututnya. Sebagian orang tidak memahami makna sebenarnya dari selebrasi tersebut, hingga akhirnya surat kabar Arab Saudi, Al-Riyadiyah, mengungkapkannya.

Kisah di balik selebrasi ini bermula pada 29 April lalu, ketika Al-Nassr mengalahkan Al-Ahli 2-0 dalam lanjutan Liga Roshn Saudi. Laga tersebut membuat peluang Al-Ahli dalam persaingan merosot tajam.

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Dalam pertandingan itu, Galeno mengalami cedera lutut yang cukup parah setelah bertabrakan dengan rekan senegaranya, Bento. Ia terjatuh ke lapangan sambil menahan sakit sebelum ditandu keluar lapangan.

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Yang mengejutkan adalah tindakan akun resmi Al-Nassr di Instagram setelah laga. Akun tersebut mengunggah video momen saat winger asal Brasil itu mengalami cedera, dengan keterangan: "Keraskan suaranya dan rasakan momen ini bersama kami".

Hal itu membuat Galeno sangat marah. Ia membalas dengan mempertanyakan alasan video itu diunggah dan apakah cederanya membuat Al-Nassr senang, sebelum mengunggah salah satu golnya ke gawang Al-Nassr sambil menulis dengan nada sarkastis: "Tentu saya memahami kemarahan kalian, saya minta maaf".

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Menurut surat kabar Arab Saudi tersebut, kejadian itulah yang menjadi alasan utama Galeno merayakan golnya dengan cara menunjuk lututnya.

Perlu dicatat, gol tersebut mengulang tembakan-tembakan menentukan yang telah membantu Al-Ahli memenangi sejumlah laga penting, terutama di Liga Champions Elite AFC.

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Tak seorang pun bisa melupakan gol bintang asal Brasil itu ke gawang Kawasaki Frontale asal Jepang di final Liga Champions Elite AFC 2025, yang membawa Al-Ahli menang 2-0 dan meraih gelar tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Galeno kembali melepaskan tembakan-tembakan menentukan pada edisi musim lalu. Ia mencetak satu gol saat menang atas Johor Darul Ta'zim asal Malaysia di perempat final, dan satu gol lagi saat mengalahkan Vissel Kobe asal Jepang di semifinal.

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Tembakan-tembakan itu berperan besar dalam mengantar Al-Ahli ke final Liga Champions Elite AFC 2026, sebelum akhirnya sukses meraih gelar untuk kedua kalinya secara beruntun usai mengalahkan Machida Zelvia asal Jepang di partai final berkat gol Firas Al-Buraikan.

Di luar gol dan selebrasinya, Galeno juga memicu kontroversi lain akibat salah satu insiden dalam pertandingan tersebut, yang membuat sebagian pihak menuntut agar ia diusir dari lapangan .

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Insiden itu terjadi pada menit ke-61, ketika penyerang Al-Nassr, Abdullah Al-Hamdan, melakukan tekel keras terhadap bek Al-Ahli asal Brasil, Roger Ibañez, sebelum Galeno membalas dengan tekel yang sama kerasnya terhadap Al-Hamdan.

Wasit asal Argentina, Facundo Tello, memutuskan memberikan kartu kuning kepada Al-Hamdan dan Galeno akibat tekel keras keduanya. Namun, keputusan itu tidak disetujui oleh mantan wasit asal Mesir, Mohamed Kamal Risha.

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"Pemain Brasil itu (Galeno) seharusnya langsung diusir, karena ia melakukan tekel dengan sol sepatu, menggunakan kekuatan berlebihan ke kaki Al-Hamdan, dan tanpa berebut bola," ujar Risha kepada surat kabar Arab Saudi, Al-Riyadiyah.

Ia menambahkan: "(Wasit) hanya mengeluarkan kartu kuning untuk Galeno, dan memberikan kartu kuning yang memang pantas kepada Al-Hamdan akibat tekelnya terhadap Roger Ibañez beberapa detik sebelumnya. Seandainya Tello meniup peluit setelah pelanggaran pertama, Galeno tidak akan melakukan pelanggaran kedua."

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Jika pendapat ini benar, bisa dikatakan bahwa wasit asal Argentina itu turut memengaruhi hasil pertandingan, terlebih skor saat itu masih imbang 1-1, sebelum Al-Ahli berhasil mencetak dua gol yang memastikan kemenangan mereka di laga Klasik tersebut.