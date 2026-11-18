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Masa depan Ivan Toney di timnas menghadapi hambatan besar setelah pengadilan menolak permohonannya untuk menjadwal ulang sidang kasus dugaan penyerangan. Persidangan itu dijadwalkan dimulai pada pekan pembukaan Piala Eropa 2028.

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Pengadilan tolak permohonan perubahan jadwal

Pemain timnas Inggris Toney gagal dalam upaya hukumnya untuk mengubah jadwal sidang kasus dugaan penyerangan , sehingga partisipasinya di Piala Eropa 2028 berpotensi terancam. Striker Al-Ahli itu dituduh menanduk dan memukul seorang pria bernama Saber Da Silva saat terjadi konfrontasi di sebuah kelab malam di pusat kota London pada Desember.

Pemain berusia 30 tahun itu tidak hadir di Southwark Crown Court pada Rabu ketika tim hukumnya berargumen bahwa jadwal saat ini dapat mengganggu komitmen profesionalnya. Toney telah membantah dakwaan penyerangan yang menyebabkan cedera fisik dalam sidang bulan lalu . Persidangan yang diperkirakan berlangsung tiga hingga empat hari kemudian dijadwalkan dimulai pada 12 Juni 2028, hanya tiga hari setelah Piala Eropa 2028 dimulai.

Hakim Tony Baumgartner tidak menerima argumen tersebut dan menyebut permohonan itu bersifat ‘spekulatif’. Menurut hakim, mengubah tanggal yang sebelumnya telah disepakati hanya berdasarkan kemungkinan Toney dipanggil ke skuad dua tahun mendatang tidak akan memenuhi kepentingan keadilan. Namun, ia menyatakan bahwa permohonan tersebut dapat dipertimbangkan kembali di kemudian hari jika Toney akhirnya masuk skuad final Inggris untuk kompetisi itu.

Perincian dugaan insiden

Tuduhan terhadap mantan bintang Brentford itu bermula dari sebuah insiden di kelab 100 Wardour Street di London. Dalam sidang sebelumnya, pengadilan mendapat keterangan bahwa konfrontasi terjadi antara pesepakbola tersebut dan Da Silva. Keduanya dilaporkan saling berhadapan sebelum Toney diduga menerjang ke depan dan menanduk pihak yang mengajukan pengaduan, lalu melayangkan beberapa pukulan. Metropolitan Police menyelidiki insiden tersebut, dan Toney didakwa pada akhir Juli.

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Kuasa hukum Toney, pengacara Mozammel Hossain KC, mengakui di hadapan pengadilan bahwa pengetahuan pribadinya tentang sepakbola terbatas, tetapi menyoroti keterlibatan Toney baru-baru ini bersama timnas. “Saya diberi tahu bahwa ia masuk dalam skuad yang terakhir pada 2024 dan skuad Inggris untuk Piala Dunia,” kata Hossain saat mengajukan perubahan jadwal.

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Posisi sang striker di timnas

Waktu pelaksanaan sidang ini menjadi persoalan sensitif mengingat Toney kerap menjadi bagian dari timnas Inggris. Ia membela negaranya di Piala Dunia terakhir dan telah mencatatkan sepuluh penampilan untuk Inggris, dengan satu gol sepanjang karier internasionalnya sejauh ini.

Meski menjadi sosok penting dalam turnamen-turnamen sebelumnya, ia tidak masuk skuad terbaru Inggris untuk pertandingan Nations League baru-baru ini. Hal itu menggambarkan ketatnya persaingan di posisi penyerang di bawah staf pelatih saat ini.

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Perjalanan karier menuju Arab Saudi

Perjalanan Toney menuju puncak dimulai di divisi-divisi bawah sepakbola Inggris. Ia mengawali karier profesionalnya bersama Northampton Town dan sempat membela sejumlah klub, termasuk Wigan Athletic dan Peterborough United, sebelum bergabung dengan Brentford pada 2020. Bersama Brentford, ia mencetak 72 gol dalam empat tahun.

Dalam keputusan yang mengejutkan banyak penggemar dan pengamat, Toney memilih meninggalkan sepakbola Inggris pada 2024 untuk bergabung dengan klub Liga Pro Saudi, Al-Ahli.