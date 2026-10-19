Ketegangan keamanan yang melanda Prancis dalam beberapa hari terakhir memunculkan kekhawatiran terkait penyelenggaraan laga yang dinanti antara Paris Saint-Germain dan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung Selasa malam di Stadion Parc des Princes, dalam ajang Liga Champions Eropa, setelah seorang perwakilan dari serikat kepolisian Prancis menyerukan penundaan pertandingan karena khawatir kerusuhan kembali terjadi di ibu kota.

Media Prancis menyebutkan bahwa perwakilan serikat kepolisian Prancis yang berafiliasi dengan CFTC menuntut penundaan laga tersebut, di tengah dampak dari demonstrasi yang terjadi di negara itu selama akhir pekan, yang sebagian berakhir dengan bentrokan antara para demonstran dan pasukan keamanan, sehingga memunculkan kekhawatiran terjadinya insiden baru bersamaan dengan pertandingan yang akan menghadirkan ribuan suporter.

Namun tuntutan ini tidak mengubah sikap otoritas Prancis, karena Kementerian Dalam Negeri mengesampingkan penundaan laga tersebut, dengan menegaskan bahwa pertandingan akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan, meski ada kekhawatiran yang dilontarkan oleh perwakilan serikat terkait situasi keamanan.

Menurut surat kabar Prancis "Onze Mondial", Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menegaskan penolakan terhadap gagasan penundaan, dengan mengatakan: "Tidak ada ruang untuk menunda pertandingan Paris Saint-Germain melawan Barcelona ataupun pertandingan lain yang mungkin digelar di Liga Champions Eropa. Hal ini sudah final."

Sikap ini muncul pada saat otoritas Prancis terus memantau dampak dari aksi protes terakhir, yang diwarnai ketegangan di berbagai wilayah negara itu, termasuk ibu kota Paris, di mana tercatat aksi perusakan dan bentrokan dengan pasukan keamanan, sesuai dengan laporan sejumlah media Prancis.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Peristiwa-peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan terkait pengaturan keamanan di sekitar laga Eropa tersebut, di tengah antusiasme suporter yang diperkirakan membanjiri Stadion Parc des Princes, serta kebutuhan persiapan untuk mengamankan area sekitar stadion dan titik-titik berkumpulnya para suporter.

Paris Saint-Germain dan Barcelona dijadwalkan bertemu Selasa malam, dalam rangka pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa, tanpa adanya pengumuman perubahan jadwal pertandingan hingga saat ini.