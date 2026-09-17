Tampaknya dampak dari apa yang dilakukan Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, dan Vinicius Junior, trio Real Madrid, dalam pertandingan melawan Elche tidak akan berakhir dalam waktu dekat.

Kontroversi masih memanas setelah ketiga pemain tersebut menutupi sebagian jersey mereka dalam pertandingan antara Elche dan Real Madrid (2-3) pada Selasa malam.

Ketiga pemain Real Madrid itu memilih untuk menyembunyikan sebagian tulisan "Kami semua dari Ceuta", sebagai dukungan bagi penduduk Ceuta.

Kelompok sayap kanan ekstrem di Spanyol pun memicu dan memanfaatkan kontroversi ini, serta bergegas mengecam ketiga pemain tersebut.

Mbappe membahas isu ini kemarin, menegaskan kepada semua orang bahwa ia memahami penderitaan para imigran.

Namun demikian, kelompok "Ultras Sur", yaitu sekelompok suporter Real Madrid yang tergolong sayap kanan ekstrem dan dilarang memasuki Stadion Santiago Bernabeu sejak tahun 2013 setelah sejumlah aksi kekerasan, di antaranya salut Nazi, menuntut permintaan maaf dari ketiga pemain tersebut.

Kelompok itu menyatakan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan situs "Foot Mercato": "Meskipun kelompok ini selalu menjauhkan diri dari kontroversi seputar pemain yang menunjukkan sikap tidak hormat atau ketiadaan penghormatan terhadap lambang dan nilai-nilai kami, kami merasa berkewajiban untuk berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi pada hari Selasa. Sama sekali tidak dapat diterima bahwa para pemain yang mengenakan jersey kami dan digaji dari uang para anggota justru tidak menghormati warga negara Spanyol yang menderita akibat invasi."

Kelompok itu melanjutkan: "Kami yakin bahwa setiap suporter Real Madrid dan setiap warga Spanyol merasa malu dengan citra yang digambarkan oleh ketiga individu tersebut."

Mereka menyatakan: "Sayangnya, tidak mengejutkan bagi kami bahwa presiden klub kami telah memilih untuk pura-pura tidak tahu. Oleh karena itu, kami menuntut permintaan maaf secara terbuka dari para pemain tersebut. Jika tidak, kami menuntut pengunduran diri Florentino Perez, yang kami anggap bertanggung jawab atas hilangnya nilai-nilai dan martabat klub kami."

Kelompok itu menutup pernyataannya: "Kalian bisa saja kalah dalam pertandingan, kehilangan gelar, dan kehilangan uang, tetapi ketika kalian kehilangan nilai-nilai kalian dan membiarkan hal ini terjadi, maka kalian kehilangan generasi yang seharusnya melanjutkan perjalanan kalian."

Perlu dicatat bahwa kelompok suporter Real Madrid di Ceuta telah melancarkan serangan keras kemarin terhadap ketiga pemain tersebut, dan menyebut mereka munafik.