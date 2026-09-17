Tampaknya dampak dari apa yang dilakukan oleh trio Real Madrid, Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, dan Vinicius Junior, dalam pertandingan melawan Elche, tidak akan berakhir dalam waktu dekat.

Kontroversi masih terus memanas setelah ketiga pemain tersebut menutupi sebagian jersey mereka selama pertandingan antara Elche dan Real Madrid (2-3) pada Selasa malam.

Ketiga pemain Real Madrid tersebut memilih untuk menyembunyikan sebagian kalimat "Kami semua dari Ceuta", sebagai dukungan bagi penduduk Ceuta.

Kelompok sayap kanan ekstrem di Spanyol telah menyulut dan memanfaatkan kontroversi ini, serta bergegas mengecam ketiga pemain tersebut.

Mbappe membahas persoalan ini kemarin, menegaskan kepada semua orang bahwa dirinya menyadari penderitaan para imigran.

Meski demikian, kelompok "Ultras Sur", sebuah kelompok suporter Real Madrid yang tergolong sayap kanan ekstrem dan dilarang memasuki Stadion Santiago Bernabeu sejak tahun 2013 setelah sejumlah aksi kekerasan, di antaranya salam Nazi, menuntut permintaan maaf dari ketiga pemain tersebut.

Kelompok itu menyatakan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan situs "Foot Mercato": "Meskipun kelompok ini selalu menjauhkan diri dari kontroversi seputar para pemain yang menunjukkan kurangnya penghormatan atau ketiadaan penghargaan terhadap lambang dan nilai-nilai kami, kami merasa berkewajiban untuk berbicara secara terbuka mengenai apa yang terjadi pada hari Selasa. Sama sekali tidak dapat diterima jika para pemain yang mengenakan jersey kami dan digaji dari uang para anggota bersikap tidak menghormati warga negara Spanyol yang menderita akibat invasi tersebut."

Kelompok itu melanjutkan: "Kami yakin bahwa setiap suporter Real Madrid dan setiap orang Spanyol merasa malu atas citra yang digambarkan oleh ketiga individu ini."

Mereka menyatakan: "Sayangnya, tidak mengejutkan bagi kami bahwa presiden klub kami telah memilih untuk menutup mata. Karena itu, kami menuntut permintaan maaf secara terbuka dari para pemain ini. Jika tidak, kami menuntut pengunduran diri Florentino Perez, yang kami anggap bertanggung jawab atas hilangnya nilai-nilai dan martabat klub kami."

Kelompok itu menutup pernyataannya: "Kalian mungkin bisa kehilangan pertandingan, gelar, dan uang, tetapi ketika kalian kehilangan nilai-nilai kalian dan membiarkan hal ini terjadi, kalian kehilangan generasi yang seharusnya melanjutkan perjalanan kalian."

Perlu diingat bahwa kelompok suporter Real Madrid di Ceuta telah melancarkan serangan keras kemarin terhadap ketiga pemain tersebut, dengan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik.