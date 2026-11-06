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Posisi komersial Real Madrid di Timur Jauh masih lumpuh karena lembaga penyiaran China menolak kembali menyiarkan liputan tentang klub raksasa Spanyol itu. Meski permintaan maaf telah disampaikan di tingkat tinggi oleh klub dan Kylian Mbappe sendiri, dampak dari kemunculan kontroversial pemain asal Prancis itu di media sosial belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

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Kebuntuan diplomatik terkait pernyataan Mbappe terus berlanjut

Penghentian siaran pertandingan Real Madrid di China memasuki fase kritis. Pejabat pemerintah menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengatasi kebuntuan saat ini. Kontroversi bermula setelah Mbappe terlihat tertawa melihat sebuah meme yang menampilkan wajahnya pada sosok mantan pemimpin China Mao Zedong saat tampil dalam acara daring 'The Bridge'.

Dampaknya langsung terasa. Stasiun penyiaran pemerintah CCTV menghentikan tayangan La Liga, sementara platform digital seperti Migu menghapus gol-gol pemain asal Prancis itu dari arsip mereka. Duta Besar China untuk Spanyol, Yao Jing, kini telah menjelaskan situasinya. Meski jalur komunikasi antara pemerintah, La Liga, dan Real Madrid tetap terbuka, saat ini belum ada negosiasi resmi untuk kembali menayangkan pertandingan.

Duta Besar Yao Jing menyoroti betapa mendalamnya ketersinggungan yang ditimbulkan, seraya menyatakan bahwa insiden tersebut sangat memengaruhi perasaan masyarakat China. Ia berkata: "Insiden yang disayangkan ini telah melukai perasaan banyak orang di China, yang membutuhkan waktu untuk mencerna situasi saat ini. Rakyat China membutuhkan waktu. Ini bukan persoalan yang mudah bagi mereka, terutama karena Real Madrid telah menerima begitu banyak cinta dan dukungan di China."

Pernyataan itu menegaskan bahwa reputasi Real Madrid di kawasan tersebut mendapat ujian berat akibat tindakan bintang terbaru klub. Akibatnya, kemenangan 1-0 Real Madrid atas Racing Santander baru-baru ini tidak ditayangkan di layanan streaming utama di negara itu, sehingga jutaan penggemar tidak dapat menonton pertandingan tersebut secara legal.

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Dampak komersial dan berakhirnya kerja sama

Citra pribadi Mbappe di Asia juga terpukul berat. Penyerang itu kehilangan dukungan finansial yang signifikan nyaris dalam semalam. Perusahaan-perusahaan besar China segera menjauhkan diri dari mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut demi menghindari reaksi negatif publik. Secara khusus, merek seperti Dongpeng dan Mengniu telah resmi mengakhiri kerja sama komersial bernilai besar dengan pemain timnas Prancis itu. Pemutusan kerja sama yang begitu cepat ini menunjukkan kepekaan pasar China terhadap tindakan yang dianggap menghina tokoh sejarah nasional, terlepas dari ketenaran global atau kemampuan seorang pemain di lapangan. Bagi Mbappe, yang baru-baru ini menempati peringkat kedua dalam pemeringkatan Ballon d'Or, hal ini menjadi pukulan besar bagi pendapatan dan reputasinya di luar lapangan pada pasar yang penting.

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China tetap pada pendiriannya

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Pemerintah China mengambil sikap tegas dalam persoalan ini dan mendukung penolakan publik terhadap tindakan sang pemain. Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, menanggapi situasi tersebut dalam konferensi pers. Ia menyatakan bahwa tindakan apa pun yang melukai perasaan rakyat secara alami akan mendapat penolakan luas dari masyarakat. Pandangan itu juga disampaikan pejabat kedutaan Xie Tianyu, yang menegaskan kembali bahwa para pendukung membutuhkan waktu untuk merenung sebelum hubungan tersebut dapat diperbaiki.

Situasi ini tetap menjadi masalah besar bagi departemen pemasaran Real Madrid, yang selama ini mengandalkan pasar China untuk porsi besar pendapatan komersial globalnya. Meski sang pemain telah menyampaikan permintaan maaf dalam beberapa bahasa, lembaga media pemerintah China Media Group belum memberikan kepastian mengenai kapan pertandingan akan kembali disiarkan secara langsung, sebagaimana disampaikan kepada Dailysports.

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Ketidakpastian siaran pertandingan raksasa La Liga

Dampak penghentian siaran ini tidak hanya dirasakan Real Madrid, tetapi juga membayangi strategi komersial La Liga yang lebih luas di Asia. Saat ini, liga tersebut memiliki perjanjian hak siar dengan CCTV dan Migu hingga musim 2029/30, yang dilaporkan bernilai sekitar €10 juta per tahun. Meski beberapa pertandingan lain sesekali kembali ditayangkan di sejumlah platform, laga Real Madrid secara khusus terus dikecualikan. Analisis terhadap pertandingan Racing Santander dan Real Madrid menunjukkan bahwa laga itu merupakan satu-satunya yang dihapus dari jadwal akhir pekan Migu, mengindikasikan langkah yang secara khusus menyasar klub tersebut. Penghapusan konten yang terarah ini menunjukkan bahwa pihak berwenang berniat mempertahankan tekanan hingga mereka yakin bahwa "perasaan rakyat" telah ditanggapi secara memadai.