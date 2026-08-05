Federasi Sepakbola Internasional mengirimkan surat kepada 211 asosiasi, pada Rabu malam ini, yang menjelaskan rincian pertemuan darurat yang digelar di Rabat antara Gianni Infantino, presiden FIFA, dan para pejabat tinggi federasi, setelah runtuhnya proyek terkait penjualan sebagian turnamen internasional, terutama Piala Dunia.

Menurut surat kabar "AS", dalam suratnya FIFA membahas beberapa isu yang belakangan menjadi sorotan: "Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas peristiwa-peristiwa dalam beberapa hari terakhir dan memberi tahu Anda tentang perkembangan terbaru. Pertemuan ini, pertama-tama, memuji kerja luar biasa yang dilakukan oleh manajemen FIFA, yang memastikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 berjalan sukses. Hal ini tidak akan tercapai tanpa kerja sama antara presiden, sekretaris jenderal, dan manajemen FIFA, yang bekerja sebagai satu tim dan berada dalam kesepahaman penuh".

FIFA melanjutkan: "Untuk memperjelas segala kesalahpahaman, sekretaris jenderal dan anggota dewan direksi FIFA yang hadir dalam pertemuan menegaskan dukungan penuh mereka kepada presiden FIFA Gianni Infantino, satu-satunya orang yang dipilih oleh 211 asosiasi anggota FIFA. Sebaliknya, presiden FIFA menegaskan dukungan penuhnya kepada sekretaris jenderal dan manajemen FIFA atas kerja mendasar dan luar biasa mereka dalam mewujudkan visinya".

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) mengungkap beberapa rincian pertemuan yang digelar di Rabat, di mana disebutkan: "Pertemuan menyimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi operasional, komunikasi, serta interaksi antara presiden FIFA, sekretaris jenderal, dan dewan direksi, yang bertujuan mewujudkan visi ini, dapat dan bahkan harus terus ditingkatkan. Kami sangat yakin bahwa hasil pertemuan hari ini akan memperkuat tata kelola FIFA, membantu memulihkan kepercayaan terhadap organisasi, dan memungkinkan kami untuk bersiap, dengan persatuan dan transparansi, menghadapi peristiwa dan tantangan besar mendatang, sembari terus menjalankan misi kami mengembangkan sepakbola di seluruh dunia."

FIFA juga menyampaikan kritik diri terkait upaya gagal untuk membentuk proyek FIFA Forward: "Dalam hal ini, kami mengakui adanya kesalahan dalam usulan pembentukan proyek tersebut, tujuan kami tidak pernah mengesampingkan dewan FIFA dan asosiasi anggota dari proses ini. Seharusnya kami bertindak dengan cara yang berbeda. Kami juga mengakui adanya kesalahan setelah usulan itu bocor ke media".

FIFA meminta maaf kepada asosiasi mana pun yang mungkin merasa diperlakukan tidak adil: "Kami mohon terima permintaan maaf kami yang tulus atas kesalahan-kesalahan ini. Kami berkomitmen untuk memastikan hal itu tidak terulang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan melakukan analisis yang diperlukan, dan sebuah laporan mengenai hal ini akan disampaikan dalam pertemuan dewan FIFA berikutnya. Selain itu, seperti yang Anda ketahui, usulan yang sedianya akan diajukan untuk disetujui oleh asosiasi anggota dan dewan FIFA telah ditarik".

FIFA melanjutkan: "Kini setelah usulan ditarik, FIFA tidak akan mentoleransi segala bentuk serangan terhadap integritas, tata kelola yang baik, dan prosedurnya, serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi dan menjaga nama serta reputasinya".

FIFA menutup dengan mengatakan: "Kami belajar dari segala hal, dan pengalaman ini akan membantu kami untuk terus meningkatkan operasional kami. Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa meskipun terjadi beberapa kesalahan, kerangka regulasi FIFA telah dihormati sepenuhnya. Kami akan terus bekerja sama dengan Anda untuk menganalisis bagaimana memperkuat pengembangan sepakbola melalui program FIFA Forward, demi manfaat bagi 211 asosiasi anggota, konfederasi benua, serta federasi regional yang berada di bawah FIFA. Kami sepenuhnya siap untuk menjawab pertanyaan apa pun yang Anda miliki, dan kami menantikan untuk bertemu Anda secara langsung dalam waktu dekat. Salam hormat, Mattias Grafström (Sekretaris Jenderal)".