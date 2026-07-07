Permintaan maaf palsu yang berubah menjadi serangan... Seorang senator wanita asal Paraguay kepada Mbappé: Siapa kamu sampai berani menyebutku wanita rendahan?

Seorang senator asal Paraguay kembali memicu kontroversi setelah memposting surat permintaan maaf yang konon ditujukan atas hinaan rasisnya terhadap kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé. Namun, surat tersebut dengan cepat berubah menjadi serangan keras di mana ia menuntut sang bintang Prancis untuk meminta maaf kepadanya, bahkan mengancam akan mengambil tindakan hukum dengan tuduhan “kekerasan berbasis gender”.

Senator tersebut, yang sebelumnya memicu kemarahan luas akibat pernyataan rasisnya terhadap Mbappé, memposting surat panjang di mana ia mengaku “menyesal” telah menggunakan hinaan rasis, sambil menegaskan bahwa ia menghapus pesan pertamanya karena pesan tersebut memperkuat “pola-pola” yang ia benci.

Namun, pesan tersebut dengan cepat berubah menjadi serangan pedas terhadap Mbappé, di mana ia menuduhnya “sombong” dan “meremehkan” selama pertandingan, dengan mengatakan: “Perilaku sombongmu sangat jelas, dan kamu meremehkan setiap pemain seolah-olah mereka menjijikkan. Ketika kamu mengucapkan ungkapan yang sangat menyinggung di Amerika Latin, kamu tahu betul hal itu.”

Senator tersebut menambahkan: “Kamu menunjukkan sikap meremehkan terhadap kesehatan kiper kami. Kamu tidak menjabat tangannya, melainkan berteriak tentang kemenanganmu tepat di depannya. Kamu menunjukkan penghinaan, kesombongan, dan ketidak sopananmu dalam sekejap. Hal itu menyakitiku, dan menyakiti seluruh negaraku. Prancis harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu.”

Dalam eskalasi yang tak terduga, sang senator menuntut Mbappé untuk “menarik kembali” pernyataannya dan meminta maaf kepadanya, menuduhnya telah menyebutnya sebagai “wanita hina”, bahkan menuduhnya melakukan “kekerasan berbasis gender” terhadapnya.

Dia mengakhiri suratnya dengan ancaman tegas: “Siapa kamu sehingga berani menyebutku tidak layak atau hina padahal kamu tidak mengenalku? Tarik kembali pernyataanmu kepadaku, hormati kewarganegaraan Prancismu, dan minta maaf, jika tidak, aku akan mengambil tindakan hukum terhadapmu atas tuduhan kekerasan berbasis gender.”

Surat tersebut justru tidak meredakan kontroversi, melainkan kembali memicu konfrontasi dengan kapten timnas Prancis, di tengah kritik luas terhadap upaya sang senator untuk membalikkan peran dan menggambarkan dirinya sebagai korban setelah pernyataan rasisnya yang dikecam oleh opini publik internasional.

Perlu diingat bahwa kontroversi ini meletus setelah pertandingan Prancis melawan Paraguay, di mana sang senator melontarkan pernyataan rasis terhadap Mbappé yang memicu gelombang kemarahan global, sebelum kini ia mencoba membela diri dan melancarkan serangan balik terhadap bintang Prancis tersebut.