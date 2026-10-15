Gianni Infantino mengira kata "maaf" akan menutup pintu, tetapi ternyata justru membuka pintu neraka untuknya. Dalam sebuah pertemuan tertutup, di mana ia berusaha meredam kemarahan Dewan FIFA, presiden federasi sepak bola dunia itu menyampaikan permintaan maafnya atas proyek penjualan Piala Dunia. Namun, jawaban datang dengan mengejutkan dan cepat dari jantung Eropa: kami tidak yakin, dan Anda tidak layak untuk melanjutkan.

Gianni Infantino menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Dewan FIFA pada hari Kamis, atas kesalahan-kesalahan yang mewarnai proyek kontroversial "FIFA Forward Enterprise" (FFE), yang kemudian ditinggalkan.

Infantino berkata dalam sebuah video: "Pertama, saya meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dalam proses komunikasi dan konsultasi terkait proyek FIFA Forward Enterprise, yang menimbulkan konsekuensi serius."

Ia menambahkan dalam pembelaan dirinya: "Namun penting untuk diingat bahwa ini hanyalah sebuah usulan, dan sama sekali bukan kesepakatan akhir."

Rencana FFE bertujuan membentuk perusahaan terpisah untuk mengelola kepentingan komersial kompetisi-kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia, serta menjual saham minoritas kepada investor dari sektor swasta. Hal itu dibenarkan Infantino sebagai upaya menyediakan pendanaan tambahan bagi 211 asosiasi anggota FIFA.









Dukungan Afrika tidak cukup, Jerman meledakkannya

Sementara Infantino tampak mendapat dukungan kuat di antara para pejabat Afrika di dalam dewan, penolakan dari federasi-federasi besar Eropa tetap jelas dan tegas, menurut "Reuters".

Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, Bernd Neuendorf, melontarkan kejutan besar dengan menyerukan "restart penuh" di FIFA, menegaskan bahwa reformasi tidak mungkin terjadi selama Infantino masih bertahan.

Neuendorf berkata dengan nada tegas: "Pertama dan terutama, kami membutuhkan reformasi, itu benar, dan semua orang tahu itu. Manajemen lama harus direformasi, dan seluruh sistem tata kelola harus direformasi. Tetapi saya sangat jelas dalam hal ini, bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan bersama Gianni. Karena itu saya pikir kami membutuhkan restart penuh, restart politik."

"Kami tahu dari media": skandal konsultasi

Neuendorf mengungkapkan bahwa permintaan maaf Infantino tidak cukup tulus, dengan mengatakan: "Saya tidak merasa bahwa permintaan maaf itu ditujukan untuk proyek FIFA Forward secara keseluruhan, melainkan kesan saya bahwa itu datang hanya karena ia tidak mengajukannya ke dewan dan tidak melibatkan siapa pun di dalamnya."

Ia menambahkan bahwa para anggota dewan mengetahui proyek berbahaya itu melalui media, bukan dari kepemimpinan FIFA, dan bahwa para perwakilan dari konfederasi-konfederasi lain juga mengeluhkan tidak adanya konsultasi.

Ia menutup pernyataan kerasnya: "Terkait proyek FIFA Forward secara khusus, saya punya kesan bahwa hal ini tidak disebutkan dalam permintaan maafnya."

Pernyataan dari Jerman itu menegaskan bahwa krisis kepercayaan antara Infantino dan para pembesar Eropa telah mencapai titik tanpa kembali, dan bahwa permintaan maafnya tidak lebih dari upaya gagal untuk menyelamatkan masa depannya di puncak organisasi sepak bola terbesar di dunia.



