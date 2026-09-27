Asosiasi Sepak Bola Yordania menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter atas buruknya siaran televisi laga timnas melawan Suriah, seraya menegaskan bahwa pengalaman menonton tidak mencapai tingkat yang telah disepakati, disertai janji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi gangguan tersebut dan memastikan hal itu tidak terulang pada laga-laga mendatang.

Dalam sebuah pernyataan resmi, asosiasi menjelaskan bahwa keterlambatan tanggapan atas tawaran yang diajukan kepada saluran-saluran lokal untuk memperoleh hak siar mendorong mereka menuntaskan pengaturan tersebut melalui salah satu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam layanan penyiaran dan produksi televisi.

Asosiasi menambahkan bahwa "meskipun telah dilakukan pengujian teknis yang diperlukan sebelum pertandingan, terjadi gangguan pada layanan internet yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal, yang berpengaruh pada kestabilan siaran dan penyampaiannya kepada para penonton".

Asosiasi Sepak Bola Yordania menegaskan bahwa pengaturan siaran ditujukan agar pertandingan dapat menjangkau segmen suporter seluas mungkin, seraya berjanji mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi apa yang terjadi dan memastikan hal itu tidak terulang. Mereka menyebutkan bahwa pihaknya telah mulai mengambil langkah-langkah teknis dan organisatoris yang diperlukan untuk laga-laga mendatang melawan Venezuela, kemudian Indonesia dan Australia, guna menjamin kestabilan siaran serta menyediakan pengalaman menonton yang dinantikan para suporter.

Pernyataan asosiasi ini muncul menyusul hasil imbang timnas Yordania melawan Suriah 1-1 pada laga perdana pelatih asal Maroko, Badou Zaki, sebagai nakhoda tim kepelatihan Yordania, dalam pertandingan persahabatan yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion King Abdullah II di Al-Quwaismah, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Timnas Yordania unggul pada menit ke-38 melalui Ali Olwan, sebelum timnas Suriah menyamakan kedudukan lewat Jan Mustafa pada menit ke-52, hingga kedua tim harus puas dengan hasil imbang pada ujian perdana Zaki bersama Yordania.

Pertandingan tersebut diwarnai masalah teknis pada proses siaran televisi yang memicu kekecewaan para penonton di media sosial, sebelum saluran "beIN Sports" menghentikan penyiaran laga tersebut akibat masalah yang berkaitan dengan sinyal siaran.

Sebelumnya, saluran olahraga Yordania telah menjelaskan bahwa kesalahan teknis yang menyertai siaran pertandingan berasal dari perusahaan penyiar yang menjalin kontrak dengan Asosiasi Sepak Bola Yordania, seraya menegaskan komitmennya untuk menyajikan siaran televisi dengan kualitas sebaik mungkin.