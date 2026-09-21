Harian Bild kabarnya memiliki sebuah email, yang pada Sabtu dikirim Klopp kepada seluruh pemain putra dan putri yang memiliki masa lalu bersama DFB. Tampaknya, penerus Julian Nagelsmann itu juga tidak membedakan apakah para mantan profesional tersebut pernah mencatatkan satu atau lebih dari 100 penampilan internasional dengan elang di dada mereka.

Tujuan Klopp pun jelas: ia menginginkan dukungan penuh, dari semua pihak. Termasuk dari mereka yang kini tampil sebagai pakar dan karenanya memiliki pengaruh tertentu terhadap opini publik. Akan menjadi keuntungan bila sosok-sosok besar seperti Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Stefan Effenberg, atau Tabea Kemme langsung berada di pihaknya. Betapa cepat situasi bisa berbalik saat kritik dari para all-star DFB berdatangan, sudah terlihat pada pendahulunya, Nagelsmann, dalam bulan-bulan sebelum Piala Dunia yang buruk itu. Cara dia menangani Deniz Undav sempat memicu kemarahan besar, sebelum dia - atas pengaruh istrinya, Lena - bahkan meminta maaf kepadanya. Komposisi skuad juga, terutama pemanggilan Leroy Sane dan upaya memulangkan Manuel Neuer, menimbulkan tanda tanya.

Namun, dengan skuad XXL berisi 44 pemain, yang terbagi dalam dua daftar, Klopp menempuh pendekatan yang benar-benar berbeda dibanding Nagelsmann. Pendekatan yang, karena banyaknya wajah baru, juga membuka ruang untuk perdebatan.

Apa yang ditulis Jürgen Klopp dalam emailnya?

"Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari keluarga DFB sejak 15 Agustus. Keluarga kalian," demikian Klopp disebut menulis di bagian awal. Setelah itu, dia disebut melanjutkan dengan ucapan terima kasih atas jasa para pemain putra dan putri: "Sebagai pemain, saya sangat jauh dari sebuah pemanggilan, hari ini saya justru boleh melakukannya sendiri sebagai pelatih tim nasional. Itu adalah hak istimewa yang besar dan sangat saya hargai. Sama seperti saya tak akan pernah bisa cukup tinggi menilai jasa-jasa kalian."

Di bagian penutup, Klopp juga secara tegas kembali meminta agar para mantan pemain profesional memberikan dukungan penuh kepada dirinya dan timnya. "Saya sangat senang jika kalian terus mendampingi dan mendukung tim nasional kami dalam awal baru mereka di jalan menuju Kejuaraan Eropa 2028. Karena kita semua adalah tim nasional."

Dalam jeda internasional XXL ini, Jerman akan menghadapi Belanda pada laga pembuka Nations League, dua kali melawan Yunani, dan Serbia.